Jennersdorf feiert klaren Heimsieg gegen harmlose Schattendorfer

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 11:04

In der 10. Runde der Burgenlandliga konnte der UFC Jennersdorf am Samstagnachmittag einen klaren Sieg gegen den SV Schattendorf verbuchen. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an und unterstrichen ihre Überlegenheit mit vier Toren. Diese starke Leistung bescherte dem Team von Trainer Mikovits einen wichtigen Sieg in einem sogenannten „6-Punkte-Spiel“, wodurch sie sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnten. Für den SV Schattendorf spitzt sich die Lage dagegen weiter zu, da sie nun bereits fünf Niederlagen in Folge hinnehmen mussten und vier Punkte zum rettenden Ufer fehlen.

Die Hausherren waren von Beginn an dominierend

Von Beginn an waren die Hausherren die dominierende Mannschaft und schnürten die Gäste in deren eigener Spielhälfte ein. Aus dieser Überlegenheit resultierte die 1:0-Führung, als sich Tadej Cuk am Flügel durchsetzte und seine zielgenaue Hereingabe wurde vom Goalgetter Jaka Vajda zur 1:0-Führung verwertet. In der 29. Minute nutzte Raphael Federer ein Missverständnis in der Jennersdorfer Defensive aus und erzielte den 1:1-Ausgleich. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Jennersdorf machte den Sack zu

In der zweiten Spielhälfte dasselbe Bild, die Mikovits-Truppe dominierte die Begegnung und sie wurden in der 57. Minute für ihre Bemühungen belohnt, als Julian Resch einen Kracher von der Strafraumgrenze losließ und das Geschoß landete zur 2:1 -Führung im Kasten der Gäste. Auf den Geschmack gekommen, legte Resch in der 76. Minute nach, als er einen raffiniert geschossenen Freistoß im Gehäuse der Auswärtigen zur 3:1-Führung versenkte. Den Schlusspunkt setzte Michael Wagner, der eine Flanke in der 81. Minute gekonnt annahm und zum 4:1-Endstand einschoss. Summa summarum war es ein verdienter Sieg der Hausherren, die den Gegner voll im Griff hatten und mit diesem vollen Erfolg sich ein wenig Luft nach unten verschafften. Ein Beweis auch dafür, dass der Vorstand, der sportliche Leiter und das Trainerteam harmonisch zusammenarbeiten.

Stimme zum Spiel

Patrick Mikovits, Trainer UFC Jennersdorf:

Wir waren die spielbestimmende Mannschaft und hatten bereits in der ersten Halbzeit etliche Torchancen heraus gespielt. Schlussendlich war es, auch in dieser Höhe, ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die eine ausgezeichnete Leistung gezeigt hat.

