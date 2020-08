Forchtenstein mit 1:0 Sieg gegen Bad Sauerbrunn im Raiffeisen-Cup eine Runde weiter

Cup

In der ersten Runde des Raiffeisen-Cup siegten die heutigen Gegner mit vielen Toren Unterschied, der SV Forchtenstein mit 8:2 gegen Neudörfl, der SC Bad Sauerbrunn mit 6:1 in Weppersdorf. Bei der heutigen Begegnung haben die Goalgetter der beiden Vereine die Schussstiefeln zuhause gelassen, denn die Partie endet mit einem knappen 1:0 Sieg der Hausherren.

Bad Sauerbrunn begann überlegen.

In der ersten Halbzeit waren die Mannen um Trainer Heinz Kremser die tonangebende Mannschaft, ließen die Einheimischen nicht zur Entfaltung kommen und sie hatten auch einige hochkarätigen Torchancen, unter anderem von Christoph Krenn, der den Torhüter aus 5 Meter Entfernung angeschossen hatte, Marco Vargec schoss den Ball nach einer Flanke neben das Tor und Maxi Estl wollten den Torhüter überlupfen, was ihm aber misslang und so kommt wieder einmal die alte Fußballerweisheit zum Tragen, wer vorne….usw. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Nun kamen die Hausherren besser ins Spiel

In der Halbzeitpause dürfte es von Trainer Andreas Feurer eine Ansprache gegeben haben, denn nun waren die Hausherren viel präsenter auf dem Platz und hatten auch ihrerseits einige Torchancen, besonders in der 57. Minute als Elmir Hrustanbegovic einen Elfmeter an den Pfosten setzte, aber er machte den Fehler in der 62. Minute wieder wett, er stand bei einer Torraumszene goldrichtig und beförderte das Leder zur 1:0 Führung in die Maschen. Erstaunlicherweise gab es in den letzten fünf Minuten noch ein frohe Farbenspiel von Schiedsrichter Jan Uwe Thiel, er zückte zweimal Gelb und zweimal die Gelb/Rote Karte, die Platzverweise trafen Markus Valenka und Gernot Leitner, beide vom SV Forchtenstein. Aber das änderte nichts mehr am Spielstand und die Einheimischen verließen als glückliche Sieger das Spielfeld.

Stimmen zum Spiel:

Andreas Feurer, Trainer SV Forchtenstein

„Meine Mannschaft war kämpferisch top und voll diszipliniert, und taktisch waren wir gut aufgestellt, so dass wir schlussendlich verdient gewonnen haben. Meiner Mannschaft gebührt ein pauschales Lob für die gezeigte guter Leistung und wir freuen uns schon auf den nächsten Gegner“.

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war im Großen und Ganzen ein Match auf Augenhöhe, wir haben in der ersten Halbzeit klar dominiert und einige Hochkaräter vergeben. In der zweiten Halbzeit kam Forchtenstein besser ins Spiel und die erzielten auch den 1:0 Siegestreffer, wir müssen die Niederlage zur Kenntnis nehmen“.

