Parndorf für Kittsee eine Nummer zu groß: 3:1 Sieg im Raiffeisencup

Nach dem überzeugenden 6:0 Sieg in der ersten Cup Runde in Apetlon waren die Kicker vom SC Kittsee heiß auf ihren nächsten Gegner. Der Burgenlandligist SC/ESV Parndorf war aber eine Nummer zu groß für den Titelaspiranten der II. Liga Nord und die Gäste verließen mit einem 3:1 Sieg das Stadion in Kittsee

Parndorf begann überlegen

Der Burgenlandligist übernahm von Beginn an das Kommando auf dem Platz und kam in der 15. Minute durch einen glücklichen Treffer, als sich der Ball vom Hinterkopf von Lukas Umprecht unhaltbar für den heimischen Torwart ins Tor senkte zur 1:0 Führung. Aber Kittsee ließ sich von dem Treffer nicht beeindrucken und praktisch im Gegenzug scheiterte Mario Marko am Parndorfer Goalie und sie hatten nach einer guten halben Stunde eine weitere Möglichkeit, aber der Schuss von Pavol Bellas wird auf der Linie abgewehrt. Von den Auswärtigen sieht man in dieser Phase des Spiels nicht viel und knapp vor dem Pausenpfiff eine weitere Chance für die Hausherren, nach einer Ecke schießt Jaroslav Machovec volley auf das Tor der Gäste, aber der Parndorfer Goalie kann den Schuss super abwehren. Parndorf hatte sich auf das Kontern verlegt und kam damit zum Erfolg, Oliver Augustini (43.) mit dem 2:0 und Lubomir Urgela (45.) mit dem 3:0 führten vor dem Pausenpfiff die Entscheidung herbei.

Ergebnisverwaltung der Gäste

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gäste die Führung, Kittsee hielt tapfer mit, aber ohne zwingende Torchancen zu kreieren. Die Hausherren kamen in der 88. Minute durch einen Freistoß von Jozef Sombat zum 3:1 Ehrentreffer. Dank der zwei Konter-Treffer knapp vor der Pause ziehen die Parndorfer in die 3. Runde im Raiffeisen-Cup ein.

Stimmen zum Spiel:

Gerhard Flink, Pressesprecher SC Kittsee

„Alles in allem ein verdienter Sieg von Parndorf, weil wir unsere Torchancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt hatten. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre uns vielleicht eine Überraschung geglückt“.

