Goalie Ackermann sicherte dem SC Rust das Weiterkommen im Cup: 4:3 i.E. gegen Gattendorf

Cup

Details Sonntag, 16. August 2020 07:41

Nachdem der SC Rust bereits den Burgenlandligisten Siegendorf aus dem Pokal geworfen hatte, kam heute der SC Gattendorf aus der II. Liga Nord in das Weinstadtstadion und musste dieses als Verlieren im Elfmeterschießen verlassen. Nun steht der der 1.Klassler in der 3. Runde im Raiffeisencup.

Gattendorf hatte den besseren Beginn

An die 180 Zuschauer strömten in das Weinstadt-Stadion, in der Hoffnung, einen weiteren Sieg der Hausherren zu sehen. Die Gäste aus Gattersdorf bestimmten in der Anfangsphase das Spielgeschehen auf dem Platz und kamen in der 23. Minute durch Simon Kammlander zur 1:0 Führung. Die Hausherren ließen sich aber durch den Gegentreffer nicht beeindrucken und hielten tapfer dagegen, so dass sich ein offener Schlagabtausch entwickelte. Es gab auf beiden Seiten sogenannte halbe Torchancen, die aber nicht verwertet wurden, so dass mit der knappen 1:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Nun drehten die Hausherren auf

Langsam aber sicher übernahmen die Heimischen nun das Kommando auf dem Platz und die Gäste zogen sich in die Defensive zurück, trotzdem erzielte Tomas Bohác in der 70. Minute den Ausgleich für die Weinstädter. Die Hausherren hatten weiter große Torchancen, Özgür Nurlu traf den Pfosten und Tomas Bohác die Latte, in dieser Phase hatte die Gäste auch einen Lattentreffer zu verzeichnen. Zum Ende der Spielzeit wollten beide Mannschaften nichts mehr riskieren und warteten auf das Elfmeterschießen.

Das Elfmeterschießen war nichts für schwache Nerven

Das Elfmeterschießen war an Dramatik nicht zu überbieten, die Hausherren verschossen gleich den ersten Elfmeter, in der Folge wurden aber alle weiteren verwandelt. Gattendorf netzte die ersten drei Elfmeter ein, dann kam der große Auftritt von Goalie Michael Ackermann, er hielt die letzten beiden Elfmeter der Gäste und somit hatte Rust das Elfmeterschießen mit 4:3 gewonnen. Der Jubel im Weinstadtstadion war unbeschreiblich, der Underdog zieht nun in die dritte Runde des Raiffeisencup ein und kann einen weiteren attraktiven Gegner erwarten.

Stimmen zum Spiel

Thomas Balogh, Obmann SC Rust:

„Es war für uns heute ein Zuckerl, dass wir die 2. Runde im Cup erreicht haben und nun geht es weiter in die dritte Runde, mehr als wir erwartet haben und als nächsten Gegner haben wir keinen Wunsch, wir nehmen es so, wie es kommt. Meiner Mannschaft gebührt für die gezeigte gute Leistung ein Pauschallob“.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten