Raiffeisen-Cup: Bad Sauerbrunn nach 3:0-Erfolg in Güssing im Halbfinale

Der SC Bad Sauerbrunn musste am Ostermontag nach Güssing reisen, um gegen den dortigen SV im Viertelfinale des Raiffeisen Cups anzutreten. Die Hausherren mussten mit einem dezimierten Kader antreten, da sechs Stammspieler wegen Verletzungen oder Krankheiten gefehlt haben. Trotzdem zeigten sie eine gute kämpferische Leistung und konnten das Spiel teilweise offen gestalten.

Die Gäste nahmen das Heft in die Hand

Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen auf dem Feld. Es dauerte auch nicht lange, bis es das erste Mal im Kasten der Heimischen geklingelt hatte, Michal Kozak spielt auf die Seite zu Sebastian Pojer, der setzt sich gegen seinen Verteidiger durch, seine Flanke erreicht den Passgeber im Strafraum der Heimischen und in Goalgetter-Manier schiebt er das Leder aus kurzer Distanz über die Torlinie zum 1:0 für die Gäste. Nach 20 Minuten ging der erste Elan der Auswärtigen verloren und die Hausherren konnten nun einigermaßen mitspielen. In der 23. Minute legte sich Mario Cerny das Spielgerät für einen Freistoß aus circa 20 Meter Entfernung zurecht und er knallte das Leder neben der löchrigen Mauer ins kurze Eck zum 2:0. Mitte der ersten Halbzeit hatten die Hausherren eine Riesenmöglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber Goalie Lukas Stifter reagierte sensationell und verhinderte diesen Treffer. Bis zur Pause gab es keine nennenswerten Situationen mehr, sodass die Seiten mit dem 2:0 Vorsprung der Gäste gewechselt wurden.

Bad Sauerbrunn vergab hochkarätige Torchancen

In der Pause hatte Trainer Heinz Kremser seine Mannen darauf hingewiesen, dass sie wieder mehr Einsatz zeigen sollten, was sie dann auch taten, und zu vielen weiteren Tormöglichkeiten kamen. In der 52. Minute war es wiederum Michal Kozak, der nach einem Pass in die Schnittstelle vor dem Goalie der Hausherren auftauchte und ihm den Ball zwischen die Hosenträger zum 3:0 ins Tor beförderte. Einmal musste wieder der Tormann der Bad Sauerbrunner ins Geschehen eingreifen, als er im 1 zu 1 Duell mit einem Stürmer der Hausherren Sieger blieb und somit seinen Kasten seit sechs Pflichtspielen sauber hält. Nun wartet das Halbfinale im Raiffeisencup am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), auf die Bad-Städter.

Stimme zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Das Spiel war heute eine ganz klare Angelegenheit für uns, wir hatten zudem noch viele Torchancen und hätten höher gewinnen können. Der Sieg geht in Ordnung und wir sind im Halbfinale des Raiffeisencups.“

