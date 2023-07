Ritzing packte die Schussstiefel aus: 6:0-Sieg in Loipersbach

Cup

Details Sonntag, 30. Juli 2023 10:43

Der 1. Klasse Mitte-Verein, der ASV Loipersbach empfing in der ersten Runde des Raiffeisen-Cups den Burgenlandligaverein SC Ritzing. Die Gäste zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließen dem Underdog keine Hoffnung, vielleicht doch für eine Überraschung zu sorgen. Schlussendlich traten die Gäste mit einem 6:0-Sieg im Gepäck die Heimreise an und erreichten ohne viel Mühe die zweite Runde.

Ritzing ging früh in Führung

Zu Beginn dieser Begegnung hatten die Hausherren die erste Torchance, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. In der 12. Minute setzt sich Filip Filipovic auf der rechten Seite durch, sein zielgenauer Stanglpass erreichte Martin Gander und der hat keine Mühe, die 1:0 Führung zu erzielen. Das 2:0 in der 26. Minute für die Gäste war ein kurioser Treffer, Devran Tiskaya setzte für eine Flanke an, ihm riss der Schuss ab, und der Ball segelte über dem Goalie der Heimischen hinweg per Innenstange ins Gehäuse der Heimischen zur 2:0-Führung. Im weiteren Verlauf der Begegnung hatten die Heimischen noch eine Torchance, welche sie aber vergaben. Somit wurden mit der Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Fulminante fünf Minuten für die Gäste

In der zweiten Halbzeit blieben die Gäste weiterhin dominant und ab der 61. Minute nahm das Unheil für die Hausherren seinen Lauf. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über mehrere Stationen kam das Leder zu Filip Filipovic und der hatte keine Mühe, alleinstehend vor dem Torhüter der Hausherren zum 3:0 einzulochen. Nur zwei Minuten später war es Lazar Cvetkovic, der einen Alleingang mit dem 4:0 abschloss. Wieder nur zwei Minuten später war es abermals Filip Filipovic, der mit seinem Doppelpack auf 5:0 erhöhte. Das waren fünf Minuten, welche die Hausherren nicht mehr vergessen werden. Nach diesem Tore-Festival wechselte Trainer Josef Furtner drei neue Spieler ein, um diesen aufgrund des großen Kaders auch einen Einsatz in der Kampfmannschaft zu ermöglichen. Der Loipersbacher Spieler Michael Gerdenitsc bekam in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte gezeigt. Den Schlusspunkt in diesem einseitigen Match setzte Marcel Cerny, der das Spielgerät flach im Kasten der Heimischen zum 5:0 Endstand versenkte.

Stimme zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Zu Beginn der Begegnung haben wir einen Sommerkick abgeliefert, waren zu nachlässig. Aber mit zunehmender Dauer der Begegnung wurden wir immer stärker und der Dreier-Pack innerhalb von fünf Minuten hat den Hausherren den Rest gegeben.“

