Raiffeisen-Cup: Klingenbach siegte mit 5:0 in Zurndorf

Nordburgenland-Derby im Raiffeisen-Cup, der ASV RAIBA Zurndorf empfing den Burgenlandliga – Verein ASK Klingenbach. Für beide Mannschaften ist es die erste Standortbestimmung für die neue Saison, ist das Team schon auf Betriebstemperatur? Die Gäste aus Klingenbach überzeugten besonders in der zweiten Spielhälfte und traten mit einem 5:0-Sieg die Heimreise an.

Die erste Spielhälfte war ausgeglichen

Von Beginn an waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und bereits in der 11. Minute gab es einen Corner für Klingenbach, Phillip Grafl trat an und seine wohltemperierte Flanke erreichte den Kopf von Franz Paul Jagschitz und es hieß 1:0. Im weiteren Verlauf der Begegnung stemmten sich die Hausherren mit aller Kraft gegen die Gäste und hatten auch ihre Tormöglichkeiten, aber Stefan Schuller im Tor der Auswärtigen ließ sich nicht bezwingen und verhinderte mit Glanztaten den Ausgleichstreffer. Mit der 1:0-Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach erzielte nun die nötigen Tore

Nach dem Seitenwechsel dauerte es noch zehn Minuten, bis der Favorit zu seinem zweiten Treffer kam, dieses Mal war Phillip Grafl der Torschütze, als er mit einem Lupfer den Goalie der Heimischen zur 2:0-Führung bezwang. Nach diesem Treffer vollzog Trainer Wolfgang Hatzl einen Dreier-Wechsel, der für frischen Wind sorgen sollte. In der 76. Minute war Jacub Sulc nach einer Flanke von Frantisek Lady zum 3:0 erfolgreich und in den Schlussminuten bedankten sich die eingewechselten Spieler Julian Kröss in der 85. Minute und Marco Laubner in der 90. Minute mit weiteren Treffern für ihren Einsatz beim Trainer.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Zurndorf hat es uns lange schwer gemacht, obwohl wir früh in Führung gegangen sind. Wir haben viel Ballbesitz gehabt, aber der Aufbau von hinten heraus klappte nur bis zum letzten Drittel des Spielfeldes. In der zweiten Halbzeit haben wir auch die nötigen Tore erzielt, in Summe gesehen war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, aber es war nicht so einfach, wie es das Ergebnis hergibt.“

