Raiffeisen-Cup in Halbturn: Ein Hattrick, drei Rote Karten, zwei Gelb-Rote Karten und ein 4:1 Sieg

Details Sonntag, 30. Juli 2023 10:52

Der Aufsteiger in die Burgenlandliga, der USV Halbturn empfing den ASV Steinbrunn, ein Aufeinandertreffen der ehemaligen Konkurrenten der 2. Liga Nord, im letzten Spiel in dieser Liga trennte man sich mit einem torlosen Remis. Aber Cup-Spiele haben ihre eigenen Gesetze, besonders, wenn Kemal Kazanci als Schiedsrichter kein Fingerspitzengefühl hat und drei Rote Karten und zwei Gelb-Rote Karten in einer Situation zeigt, in der auch Gelbe Karten gereicht hätten. Fußball wurde auch noch gespielt, die Hausherren bezwangen Steinbrunn nach einer guten zweiten Spielhälfte mit 4:1.

Niveauarme erste Spielhälfte

In der Anfangsphase der Begegnung zeigten beide Mannschaften keinen berauschenden Fußball, es blieb beim Stückwerk einzelner Aktionen. Die Gäste hatten eine optische Überlegenheit und kamen kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit zu zwei Torchancen, die aber vom Goalie der Heimischen, Rene Summer zunichtegemacht wurden. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Dramatik in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit legten die Heimischen einen Gang zu und erspielten sich einige gute Tormöglichkeiten in den Minuten 57 bis 62: Ladislav Szöcs schiebt das Leder alleinstehend vor dem Goalie der Gäste am Tor vorbei, und Simon Marko versemmelte zwei hochkarätige Torchancen. In der 61. Minute der große Auftritt des total überforderten Schiedsrichters Kemal Kazanci, nach einer Rempelei zeigte er Bence Harangozo und Csongor Harangozo, beide Steinbrunn sowie dem heimischen Erik Takac die Rote Karte und als Draufgabe dem Halbturner Trainer Peter Herglotz die Gelb-Rote Karte wegen Kritik. Mit einem Mann weniger auf dem Spielfeld hatten die Gäste nun keine Chance, dem Angriffswirbel der Hausherren zu entgehen. Das 1:0 erzielte Goalgetter Marco Hofmann per Handelfmeter, beim 2:0 reagiert er eiskalt vor dem Steinbrunner Tor und beim 3:0 zum lupenreinen Hattrick spielte Hoffmann die Abwehr der Gäste schwindelig und netzte ein. Am Torreigen beteiligte sich Noah Leopold in der 81. Minute mit dem 4:0, bevor den Auswärtigen in der 83. Minute per Penalty der Ehrentreffer gelang.

Stimme zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Mein Kommentar zu diesem Spiel ist, wenn ein Schiedsrichter in einem unnötigen Fußballwettbewerb kein Fingerspitzengefühl zeigt und die Spieler mit den Roten Karten dann in der Meisterschaft gesperrt sind, ist das ärgerlich für beide Mannschaften und wir können uns über den Sieg nicht so richtig freuen. Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, sind dann aber besser in die Gänge gekommen, haben die Überzahl ausgenutzt und schlussendlich verdient gewonnen.“

