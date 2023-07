Raiffeisen-Cup: Neuhaus versteht es, gegen Mühlgraben zu überraschen

Cup

Details Sonntag, 30. Juli 2023 14:36

Am Samstagabend kreuzten im Rahmen des Pflichtspiel-Auftaktes im Burgenland im Zuge der 1. Runde im BFV Raiffeisen-Cup der USV Neuhaus am Klausenbach und der SV Mühlgraben die Klingen. Von der Ausgangslage her ging der gastierende Team aus der II. Liga Süd als Favorit an den Start, doch wusste sich der "Underdog" aus der 1. Klasse zu behaupten und gewann ein rassiges Match mit 3:2.

Gleichstand nach dem ersten Durchgang

Dem Match wurde von Beginn an eine gewisse Würze zuteil, hatten beide Mannschaften ihre Visiere offensiv ausgerichtet. Nachdem sowohl die Hausherren (7.) als auch Mühlgraben kurz darauf (14.) eine erste Großchance liegen ließen, markierte Andraz Sorko im Zeichen des USV Neuhaus wenig später (23.) das 1:0. Nach und nach kam dann auch der SVM wieder auf Touren, erzielte in Minute 38 durch Jonas Prem den Ausgleichstreffer. Unmittelbar vor dem Pausen-"Gong" ließ sowohl der Gast (45.), als auch der Gastgeber durch Sorko (45+1.) jeweils noch eine gute Gelegenheit aus. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Traum-Start inklusive Zwei-Tore-Polster

Der zweite Abschnitt definiert einen wahren Traumstart für das Team aus der 1. Klasse: Mitja Semen (48.) und neuerlich Andraz Sorko (51.) nach einem Freistoß sorgen für das 2:1 und hernach für das 3:1. Den Gästen fehlte nach vorne hin etwas der Biss, der bekannte Nachdruck. In einer weiterhin umkämpften Partie gelang Manuel Kropf in der 80. Minute zwar noch der Anschlusstreffer, doch hatte die Führung der Hausherren final bis zum Ende Bestand - 3:2 und der Einzug in die nächste Cup-Runde.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei