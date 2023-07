Raiffeisen-Cup: Oberpullendorf nimmt "erste Hürde" Antau souverän

Cup

Details Sonntag, 30. Juli 2023 14:51

Der Startschuss für das Fußball-Jahr 2023/24 fiel im Burgenland an diesem Wochenende im Zuge der 1. Runde im BFV Raiffeisen-Cup, prallen dabei unter anderem der SV Antau aus der 2. Klasse Mitte und der SC Oberpullendorf aus der II. Liga Mitte aufeinander. Über die Vorzeichen und die Favoritenrolle bedurfte es also keiner Worte zu verlieren, erfüllte der Gast letzten Endes die Pflicht auch souverän, gewann mit 1:3 (0:2).

Früher Doppelschlag für den SCO

Beide Mannschaften versteckten sich zum Start nicht, fand sowohl der Gast durch Andreas Hofer (3.) als auch Antau in Person von Hötschl (5.) jeweils eine Großchance vor. Dann aber machte Oberpullendorf Ernst, kam zu einem Doppelschlag: Bei einer Flanke von Peter Hofer verschätzt sich der gegnerische Schlussmann und so steht es nach 16 Minuten bereits 0:1. Nur 120 Sekunden später stellt Rene Sturm nach einer Angriffssequenz auf 0:2. Dann läuft das Match über weite Teile in eine Richtung, will ein weiterer Treffer für den Gast im ersten Abschnitt aber nicht gelingen - 0:2 der Pausenstand.

Blitzstart geht mit der Vorentscheidung einher

Lange wehrte die Comeback-Hoffnung des Underdogs in der zweiten Halbzeit nicht, markiert Daniel Oliver Molnar mit einem abgefälschten Schuss nach 46. Minuten das 0:3. Die Messe war damit gelesen, was dem Match etwas die Würze nahm, weil Oberpullendorf klug zu verwalten begann und Körner sparte. Herauszustreichen ist auch die faire Spielführung, kam Unparteiische Helmut Flasch mit einer einzigen gelben Karte aus. Spät aber doch gelang Antau dann aber noch der verdiente Ehrentreffer durch Marcell Deak, der ins lange Eck einschob und den 1:3-Endstand sicherstellte (89.).

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei