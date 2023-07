Raiffeisen-Cup: Oberwart gewinnt gegen Gemeinde Tobaj mit 4:0

Cup

Details Montag, 31. Juli 2023 09:45

Der Aufsteiger in die Regionalliga Ost, der SV Klöcher Bau Oberwart musste die Reise zum ASV Gemeinde Tobaj antreten, die zum Ende der letzten Saison in die II. Liga Süd aufgestiegen sind. Für den Regionalligaverein begann die neue Saison ernüchternd, Niederlagen im ÖFB-Cup und in der ersten Runde der Meisterschaft, dazu zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen. Die Hausherren konnten unbekümmert aufspielen und brachten die Favoriten gelegentlich in Verlegenheit. Am Ende setzte sich Oberwart mit einem klaren 4:0-Sieg durch.

Beide Mannschaften auf Augenhöhe

Über 550 Zuschauer waren auf den Sportplatz in Deutsch Tschantschendorf gepilgert, um den Regionalliga Verein im Kampf gegen den Underdog zu sehen. In den ersten 30 Minuten sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit einigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. In der 39. Minute war es Thomas Herrklotz, der die Gäste in Führung brachte. Vorausgegangen war eine wunderschöne Kombination von Balazs Horvath auf Dominik Doleschal, der flankte in die Mitte, wo der Goalgetter mit dem Kopf zur Stelle und es stand 1:0. Mit dieser knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Jan Martin Balogh machte den Deckel drauf

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gäste die dominierende Mannschaft, aber ab der 60. Minute machten sich die Hausherren mit Tormöglichkeiten bemerkbar, Freistoß von Zoran Lukavecki knapp übers Tor, Lattentreffer durch Robin Jautz und ein Schuss von Lukas Spirk streifte die Latte. In dieser Phase antworteten die Gäste mit dem zweiten Treffer von Thomas Herrklotz, der einen Angriff zur 2:0-Führung abschloss. In der 77. Minute vergibt Lukas Spirk eine hochkarätige Torchance, nachdem er den Torwart überspielt hatte, bekam er das Leder nicht ins leere Tor zum 1:2-Anschlusstreffer. In den Schlussminuten der große Auftritt des 15-jährigen Jan Martin Balogh, der zweimal im Eins zu Eins-Duell mit dem Goalie der Heimmannschaft abgezockt wirkte und innerhalb drei Minuten zwei Treffer zum 4:0 erzielte. (84. und 87. Minute)

Stimme zum Spiel:

Peter Lehner, Koordinator Sport SV Klöcher Bau Oberwart:

„Wir haben versucht, das Bestmögliche aus dieser Partie zu holen, für uns war es eine Belastung, mit zwei Mannschaften in zwei Tagen drei Spiele zu absolvieren. Wir haben fünf Spieler aus der letztjährigen U-16 mit auf die Reise genommen. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, obwohl die Gemeinde Tobaj zwischendurch gute Torchancen hatte, aber diese nicht verwerten konnte. Schließlich war es für uns positiv verlaufen, und der erst 15-jährige Jan Martin Balogh hat in den Schlussminuten für uns zwei Treffer erzielt.“

