Raiffeisen-Cup: Pinkafeld nimmt die Hürde Hannersdorf souverän mit 4:1

Der 2. Klasse-Verein SV Hannersdorf empfing in der ersten Runde des Raiffeisencups den SC Pinkafeld. Normalerweise eine klare Angelegenheit für den Burgenlandligaverein, aber die Hausherren stemmten sich zeitweise erfolgreich gegen die Angriffswelle der Gäste, mussten sich aber am Ende mit einer 1:4 Niederlage abfinden.

Offener Beginn der ersten Halbzeit

Fast 250 Zuschauer sind in das Weinbergstadion geströmt, um die eigene Mannschaft gegen den Burgenlandliga-Verein anzufeuern, sofern sie Hannersdorfer Anhänger waren. In den ersten Minuten war das Spiel ausgeglichen, es fand ein sogenanntes Abtasten statt. In der 25. Minute ein sehenswerter Angriff der Gäste über die rechte Seite, eine wohltemperierte Flanke kommt in den Strafraum geflogen und Lukas Wenninger steht goldrichtig und lochte zur 1:0 Führung ein. Anschließend ging es in die erste Trinkpause. In der 35. Minute der Ausgleichstreffer für die Hausherren, ein weiter Seiteneinwurf, den die Gäste ein wenig verschlafen haben, ein Stanglpass in den Rückraum und Michael Klepits schießt zum 1:1 ein. Dieser Treffer war wie ein Weckruf für die Auswärtigen, denn nur zwei Minuten später war es Luca Wohlmuth, der eine Flanke mit dem Kopf zur 2:1 Führung verwertete. In der 40. Minute wieder ein Angriff über die Seiten, wo die Gäste viel Platz vorfanden, ein guter Stanglpass und Lukas Wenninger vollendete mit seinem Doppelpack den gelungenen Angriff zum 3:1. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Pinkafeld schaukelte den Vorsprung gekonnt über die Runden

Die Gäste kamen voller Elan aus der Kabine und erzeugten eine optische Überlegenheit, die in der 60. Minute zu einem Strafstoß führte. Jakob Waldherr setzte sich gekonnt im Strafraum der Hausherren durch und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Schiedsrichter Jakob Kaplan zeigte sofort auf den Punkt, Routinier und Kapitän Christoph Saurer ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte sicher zum 4:1. Im weiteren Verlauf der Begegnung gab es noch einige Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, die aber keine Ergebnisveränderung brachten.

Stimme zum Spiel

Lukas Hallwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Wir haben uns zu Beginn des Spieles schwergetan, haben ein paar leichte Fehler gemacht, sind aber dann in Führung gegangen. Das Ergebnis hat insgesamt gestimmt, aber wir haben noch etliche technische Fehler gemacht, die wir in Zukunft vermeiden müssen.“

