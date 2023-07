Raiffeisen-Cup: Parndorf schießt Zagersdorf mit 8:0 vom Platz

Cup

Details Montag, 31. Juli 2023 09:56

Der Vize-Meister in der Burgenlandliga der letzten Saison, der SC / ESV Parndorf 1919 musste in der ersten Runde des Raiffeisen-Cups die Reise zum 1. Klasse Nord Verein SC Zagersdorf antreten. Die Gäste überzeugten in allen Belangen und ließen den Hausherren nicht die geringste Chance, zu einem Treffer zu kommen. Überschattet wurde der haushohe Sieg der Gäste von Verletzungen zweier Spieler der Auswärtigen, welche zu Beginn der Meisterschaft ausfallen werden.

Parndorf in Schusslaune

Über 220 Zuschauer wollten das Match zwischen David und Goliath sehen und wurden nicht enttäuscht, wenn sie Anhänger von Parndorf waren, denn ihnen wurden acht Treffer serviert. In der 19. Minute der erste sehenswerte Angriff der Gäste, aber der Goalie der Hausherren David Rathmann mit einer Glanztat! Nach einem Fehler von Thomas Mardaus hält der Torwart eine Doppelchance der Gäste. Eine großartige Aktion. In der 24. Minute musste Parndorf die erste verletzungsbedingte Auswechselung machen, Christian Haider ging vom Platz, für ihn kam Peter Thüringer ins Spiel. In der 26. Minute das nicht unverdiente 1:0 für die Gäste. Marius Charizopulos schießt den Ball per Seitfallzieher ins untere Eck. Es schien so, als ist dieser Treffer das „Horsd'œuvre“ für das weitere, reichhaltige Treffer-Menu. Es folgten sehenswerte Tore, Simon Buliga scherzelt den Ball über den Goalie hinweg in die Maschen zum 2:0, (32.), in der 34. Minute war es Peter Trimmel, er schlenzt den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte zum 3:0, Piotr Pawlowski mit einer Kopie vom 2:0 zum 4:0, nur von der anderen Seite.(38.) und last, but not least erzielt Simon Buliga mit seinem Doppelpack in der 45. Minute den 5:0 Pausenstand.

Weitere drei Treffer folgten in Halbzeit zwei

In der Pause gab es eine weitere verletzungsbedingte Auswechslung, David Dornhackl kam für Sebastian Pojer ins Spiel. Die Gäste blieben weiterhin dominant und in der 53./54. Minute ein Doppelschlag durch Piotr Pawlowski und Matús Mikus zum 6:0 und 7:0. Den Schlusspunkt setzte Paulo Heimo Jani in der 75. Minute mit seinem Treffer zum 8:0 Endstand.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Fischer, Trainer SC / ESV Parndorf 1919:

„Wir haben mit 8:0 gewonnen, in den ersten zwanzig Minuten hat sich Zagersdorf brav gewehrt, hatte aber dann unserem Sturmlauf nichts mehr entgegenzusetzen. Bitter für uns ist, dass wir zwei verletzte Spieler zu beklagen haben, die uns zum Auftakt der Meisterschaft und womöglich länger fehlen werden.“

