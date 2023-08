Raiffeisen-Cup: SK Pama besiegt zweite Garnitur von Halbturn mit 6:1

Cup

Details Mittwoch, 16. August 2023 09:31

Der SK Pama besiegte in der ersten Runde des Raiffeisen-Cups den Ligakonkurrenten Winden knapp mit 3:2, nun kommt der Burgenlandliganeuling USV Halbturn auf den SK-Platz, der in Runde eins den SV Steinberg mit 4:1 besiegen konnte. In einem zu erwarteten brisanten Nord-Derby sahen sich die Zuschauer arg getäuscht, denn die Gäste kamen mit der zweiten Mannschaft nach Parma und hatten nicht die geringste Chance, in das Spielgeschehen einzugreifen und mit einem Sieg die Heimreise anzutreten. So fertigten die Hausherren den Burgenlandligaverein mit seiner zweiten Mannschaft mit 6:1 ab

Sieben Treffer in Halbzeit eins

Kaum hatten die Zuschauer ihr Plätze eingenommen, klingelte es zu ersten Mal im Gehäuse der Gäste, Radovan Nosko war der Torschütze in der 5. Minute. Ein Doppelpack in der 18. Minute brachte SK Pama in eine komfortable Position: Radovan Nosko war das zweite Mal zur Stelle und es hieß 2:0. (18.) Nur drei Minuten später trug sich Marko Simoncic zum 3:0 in die Scorerliste ein. In der 30. Minute schloss Marcel Szikonya eine gelungene Kombination mit dem 4:0 ab, der nächste Treffer fiel direkt nach dem Wiederanpfiff, Edson Da Silva fackelte im Strafraum der Gäste nicht lange herum und es stand 5:0. Das waren fünf Treffer innerhalb einer guten halben Stunde, einem konnte Angst und Bange um Halbturn werden, sollte es mit diesem Tempo in Bezug auf das Toreschießen weitergehen. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Marko Simoncic, der mit seinem Doppelpack auf 6:0 erhöhte, ehe Jonas Zinkl den Ehrentreffer zum 1:6 für die Gäste erzielte.(44.) Mit dieser hohen 6:1 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Tore blieben im zweiten Spielabschnitt aus

In der zweiten Halbzeit gab es keine weiteren Treffer, der SK Pama nutzte die Gelegenheit, fünfmal neue Spieler einzuwechseln, damit diese in der Kampfmannschaft Erfahrung sammeln konnten. Am Ende feierten die Hausherren einen gelungenen Auftritt im Raiffeisen-Cup mit dem fahlen Beigeschmack, den 6:1 Erfolg gegen die zweite Mannschaft von Halbturn errungen zu haben.

Stimme zum Spiel

Michael Hafner, Sektionsleiter SK Pama:

„Halbturn ist mit der Reserve angetreten und wir haben denen keine Chance gelassen. Wir waren in allen Belangen die überlegene Mannschaft. Es war eine sportliche Enttäuschung für uns, dass wir eine Woche vor Beginn der Meisterschaft keinen guten Gegner gehabt haben, das war ein schlechtes Vorbereitungsspiel für uns, gegen eine Reserve-Mannschaft zu spielen. Das Positive an der ganzen Sache war, dass alle Tore aus gelungenen Kombinationen entstanden sind, ein Tor schöner als das andere.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.