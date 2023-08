Raiffeisen-Cup: Lucky Punch von Michal Kozak entschied das Match in der Nachspielzeit

Cup

Details Mittwoch, 23. August 2023 09:03

In der 2. Runde des Raiffeisen-Cups trafen der ASK Klingenbach und der SC Bad Sauerbunn aufeinander. Es entwickelte sich ein typischer Pokalfight, indem bis zur letzten Minute hart gekämpft wurde und die Gäste aus Bad Sauerbrunn sind durch einen Lucky Punch von Goalgetter Michal Kozak in der Nachspielzeit eine Runde weiter.

Bad Sauerbrunn war tonangebend

In der ersten Halbzeit erspielten sich die Auswärtigen eine Feldüberlegenheit und kamen zu etlichen Torchancen. Tomislav Ivanovic traf nur das Aluminium, Michal Kozak und Tomislav Ivanovic hatten noch weitere gute Tormöglichkeiten. In der 20. Minute ein Zuckerpass von Sebastian Tisch auf Benjamin Knessl, der spielte sich in den Strafraum der Einheimischen und sein flacher Schuss ins lange Eck landete in den Maschen des Gehäuses der Hausherren zur 1:0 Führung für die Kremser-Elf. Die Einheimischen hatten auch ihrer Tormöglichkeiten durch Julian Kröss und Marco Laubner, ohne dass es zu einem Torerfolg kam. In der 42. Minute machte die Abwehrreihe der Gäste einen schwerwiegenden Fehler und Blitz-Gneisser Julian Kröss war zur Stelle und erzielten den 1:1 Ausgleich. Mit diesem Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren wurden stärker

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, beide Mannschaften kämpften mit offenem Visier, wobei die Hausherren nun eine optische Überlegenheit hatten und zu Torchancen kamen. Einmal vergab Jakub Sulc in aussichtsreicher Position, das andere Mal wurden Schüsse von der Defensivabteilung der Gäste abgeblockt. In der 75. Minute ein Konter der Gäste, den Marco Dominkus erfolgreich zur 2:1-Führung abschloss. Nur eine Minute später war es Franz Paul Jagschitz, der zum 2:2 Ausgleich einlochte. Als beide Trainer bereits den Notizblock zückten, um die Namen der Spieler für das Elfmeterschießen zu notieren, gelang Lukas Kornholz eine Superflanke auf Michal Kozak und der erzielte in der 3. Minute der Nachspielzeit den Lucky Punch zum 3:2 Endstand für die Gäste.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Im Endeffekt war es für uns eine unglückliche Niederlage, in der ersten Halbzeit war Bad Sauerbrunn besser, wir haben einige Stammspieler für das schwere Spiel am Samstag geschont, in der Abwehrreihe standen nur 19-jährige Spieler. In der zweiten Halbzeit haben wir das Kommando übernommen, haben durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit leider verloren.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„In der ersten Halbzeit hätte es leicht und gerne 3:0 für uns stehen können, wir waren die überlegene Mannschaft und hatten auch einige gute Tormöglichkeiten. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, mit dem glücklichen Spielausgang für meine Mannschaft.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.