Raiffeisen-Cup: Draßburg mit Sieg gegen Oberpullendorf eine Runde weiter

Am gestrigen Dienstagabend fand ein weiteres Raiffeisen-Cup-Spiel statt, und zwar zwischen dem SC Oberpullendorf und dem ASV Draßburg. Der RLO -Verein war in dieser Begegnung der Favorit gegen den Tabellenführer der II. Liga Mitte, es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit etlichen Treffern, welches die Gäste schlussendlich mit 3:2 für sich entscheiden konnten.

Draßburg war überlegen

Rund 250 Zuseher sind in das Fenyös-Stadion gepilgert und sahen ein spannendes und trefferreiches Spiel. Gleich in der ersten Minute tauchte ein Draßburger Spieler allein vor dem Goalie der Hausherren auf, er umkurvte ihn, traf aber anschließend nur das Außennetz. In der 7. Minute konnte sich Torhüter Dániel Puporka im Kasten der Heimischen auszeichnen, als er einen Kopfball aus der Ecke fischte. Nur fünf Minuten später war er allerdings machtlos, als sich Tobias Meier auf der Seite durchsetzte und sein zielgenauer Stanglpass landete bei Tizian Marth und der hatte keine Mühe, das Leder im Tor der Heimischen zu 1:0 Führung zu versenken. In der 27. Minute knallte ein Freistoß der Gäste an die Latte, die Draßburger hatten noch weiter Torchancen, diese wurde aber vergeben, somit wurden mit der knappen 1:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Spannende Schlussminuten

In der Halbzeitpause wechselten die Hausherren fünf neue Spieler ein, in der Hoffnung, einen Treffer zu erzielen. Tizian Marth vergab für Draßburg in der 56. Minute eine hochkarätige Torchance, als er aus 7 Meter das Spielgerät über die Torlatte knallte. Und wieder kommt die alte Fußballweisheit zum Tragen, Tore, die man vorn nicht schießt, bekommt man hinten, so geschehen in der 62. Minute, als Meik Bauer super angespielt wurde und er dem Goalie der Auswärtigen das Leder durch die Beine zum 1:1 Ausgleich schoss. Die Freude über den Ausgleichstreffer dauerte für die Gastgeber allerdings nur zehn Minuten, als Alexander Sinabel allein auf Torhüter Puporka zusteuert und im zweiten Anlauf das 2:1 erzielte. Kaum ist der Torjubel der Draßburger Zuschauer verstummt, klingelte es wieder im Kasten der Einheimischen, Matej Sabados war nach einer Superflanke von Timotej Toth der Torschütze zum 3:1 für die Auswärtigen. In den Schlussminuten kam noch einmal Spannung auf, Oberpullendorf vergab einen Elfmeter, Zsolt Weigerding scheiterte am Draßburger Torhüter, dann der Anschlusstreffer von Julian Ribaritsch zum 2:3 und in der Nachspielzeit scheiterte ein Oberpullendorfer Spieler nach einem Fehlpass der Abwehr allein vor dem Goalie der Gäste.

Stimme zum Spiel

Trainer Michael Porics, ASV Draßburg:

„Es waren für beide Mannschaften schwierige Platzverhältnisse aufgrund des Dauerregens, wir sind standesgemäß in Führung gegangen und haben den Ball und Gegner laufen lassen und viele Torchancen vergeben. Zum Ende der Begegnung wurde es noch einmal spannend, aber wir haben den Sieg über die Runden gebracht. Wir wollten weiterkommen im Cup und das ist uns gelungen.“

