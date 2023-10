Raiffeisen-Cup: Fünferpack von Simon Buliga zum 7:0 Sieg für Parndorf gegen St. Andrä

Cup

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 08:37

Der Aufsteiger in die 1. Klasse Nord, der FC Veganis Sankt Andrä erwartete im Bezirksderby den Burgenlandligaverein SC / ESV Parndorf 1919 zum Spiel in der 2. Runde des Raiffeisen-Cups. Für die tapfer kämpfenden Hausherren war der Burgenlandliga-Verein zwei Nummern zu groß, und sie kamen mit 0:7 unter die Räder.

Die Gäste waren dominierend

Etwa 250 Besucher sind ins Stadion gekommen, um die Partie zu verfolgen, und nach einem temporeichen Start der Auswärtsmannschaft klingelte es in der 15. Minute das erste Mal im Kasten der Heimischen, als Mario Wendelin nach einer Flanke von David Dornhackl zum 1:0 einnetzte. In der 24. Minute nach einer weiten Flanke aus dem Halbfeld, kommt Simon Buliga zum Kopfball und es steht 2:0 für die Gäste. In der 39. Minute ging der Torreigen weiter, Lukas Umprecht setzte sich auf der rechten Seite durch und seinen zielgenauer Stanglpass konnte Simon Buliga zum 3:0 verwerten. Die Hausherren hatten in der ersten Spielhälfte einige Torannäherungen, die aber keinen Treffer brachten. Mit klaren 3:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

Trainer Wolfgang Fischer wechselte in der Halbzeitpause drei neue Spieler ein, aber ohne dass dadurch der Spielfluss beeinträchtigt wurde. In der 49. Minute der nächste Treffer für die Gäste, als Simon Buliga zwei Verteidiger der Heimischen ausspielte und zum 4:0 einschob. In der Folge hatten die Auswärtigen einige gute Torchancen, aber Lukas Hoffmann, Paulo Heimo Jani und Fabian Szabo konnten diese nicht verwerten. In der 64. Minute wäre den Hausherren fast der erste Treffer gelungen, aber den Flachschuss von Jan Ziniel kann der Parndorfer Goalie Christian Weidinger aus dem unteren rechten Eck fischen. In der 69. Minute wird Simon Buliga im Strafraum der Hausherren gefoult, er legt sich das Leder für den Penalty zurecht und es hieß 5:0 für Parndorf. In den Schlussminuten war es wieder Buliga, der mit seinem fünften Tor nach einem Zuspielt von Piotr Pawlowski auf 6:0 erhöhte und zwei Minuten später war es Piotr Pawlowski, der mit dem 7:0 den Endstand fixierte.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1900:

„Es war ein ausgezeichneter Auftritt meiner Mannschaft, wir haben viel rotiert, damit alle Stammspieler zum Einsatz kamen. Simon Buliga war lange Zeit verletzt und hat sich heute mit seinen fünf Treffern eindrucksvoll zurückgemeldet.“

