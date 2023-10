Raiffeisen-Cup: Eine perfekte Spielhälfte reicht Siegendorf zum 3:2 Sieg in Bad Sauerbrunn

Cup

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 08:51

Zu einem zweiten Aufeinandertreffen in dieser Pflichtspiel-Saison kam es in Bad Sauerbrunn, wo der SC den Tabellenführer der Burgenlandliga, den ASV Siegendorf am Mittwochabend zum Spiel der dritten Runde im Raiffeisen-Cup empfangen hatte. Das Meisterschaftsspiel endete in Siegendorf mit einem 2:2 Remis. Mit einer Glanzleistung in der ersten Halbzeit sicherten sich die Gäste den 3:2 Erfolg und sind nun im Viertelfinale angekommen.

Siegendorf war die klar dominierende Mannschaft

An die 250 sind in das Wetterkreuz-Stadion gepilgert, wollten das Spiel des Tabellenführers gegen den SC sehen. Gleich in der zweiten Minute hatten die Hausherren eine große Chance, in Führung zu gehen, aber Michael Kozak konnte das Leder nicht im Kasten der Gäste unterbringen. Besser machte es Siegendorf, die nach einem Angriff auf der Seite das Leder in den Strafraum der Hausherren spielten, und Ivan Andrejevic war zur Stelle und erzielte in der 9. Minute die 1:0-Führung für die Auswärtigen. Nur sieben Minuten später gab es die One-Man-Show von Lukas Grozurek, der im Strafraum der Heimischen vier Spieler einschließlich des Goalies der Gastgeber austanzte und das 2:0 erzielte. In der 30. Minute wechselte Trainer Nikolaus Schilhan vorsichtshalber seinen Goalgetter Lukas Grozurek aus, für ihn kam Filip Montanaro auf das Spielfeld, der verletzungsbedingt in der 45. Minute wieder das Feld verlassen musste. In der 39. Minute machten die Hausherren einen Abspielfehler im Mittelfeld und Siegendorf nutzte das brutal aus und erzielte durch Ivan Andrejevic das 3:0. Für die Gäste hatten noch Mario Stefel, Tin Zeco und Lukas Secco die Chance, den Vorsprung weiter auszubauen, aber sie konnten diese nicht verwerten. Von den Heimischen war bis auf die Torchance in den Anfangsminuten nicht viel zu sehen, in der 43. Minute gaben sie den zweiten Schuss auf das Tor der Gäste ab. Mit der klaren 3:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren wurden besser

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Geschehen auf dem Spielfeld, als Julian Schrot in der 46. Minute den 1:3 Anschlusstreffer erzielte, nun waren die Hausherren am Drücker und Michal Kozak sorgte in der 60. Minute für eine hochkarätige Torchance, aber er schoss im Alleingang den Goalie der Gäste an. In der 64. Minute machte er es besser, eine scharfe Hereingabe von Julian Schrot verwandelte er gekonnt zum 2:3. Die Anhänger von Bad Sauerbrunn warteten jetzt auf den Ausgleichstreffer, der ihrer Mannschaft nicht mehr gelungen ist. Die Gäste hatten noch vereinzelte Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir sind heute völlig harmlos im eigenen Stadion aufgetreten, wie schon in den letzten Spielen hatten wir in den Anfangsminuten eine hochkarätige Torchance, die wir nicht verwerten konnten. In der zweiten Halbzeit ist es für uns besser gelaufen, aber der Ausgleichstreffer wollten einfach nicht mehr fallen.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Mir wäre lieber gewesen, wenn das Spiel nach der ersten Halbzeit zu Ende gewesen wäre. Wir haben die erste Halbzeit klar dominiert und etliche Torchancen heraus gespielt, in der zweiten Spielhälfte war dann aus einem unbekannten Grund der Wurm drinnen und wir kamen nicht mehr so gut ins Spiel.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.