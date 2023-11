Raiffeisen-Cup: Mattersburg wirft Burgenlandligist Parndorf aus dem Rennen

Cup

Details Sonntag, 19. November 2023 08:23

Der Mattersburger Sportverein 2020 eilt mit Riesenschritten der Burgenlandliga entgegen. Nach dem Ende der Herbstsaison hat man elf Punkte Vorsprung vor dem Verfolger Oberpullendorf und nun kam der Tabellenzweite der Burgenlandliga, der SC/ESV Parndorf 1919 am Samstagnachmittag zum Kräftemessen im Raiffeisen-Cup in das Pappelstadion. Die Mannen von Trainer Josef Kühbauer traten selbstsicher auf und eliminierten den Burgenlandligist mit 2:0.

Erste Halbzeit war Parndorf spielbestimmend

Von Beginn an übernahmen die Gäste vor 400 Zuschauern das Kommando auf dem Spielfeld und spielten einen gefälligen Fußball. Es wurden auch einige Torchancen auf beiden Seiten heraus gespielt, Lukas Umprecht konnte seine Tormöglichkeit für Parndorf nicht verwerten, Angelo Pöttschacher vergab für die Hausherren die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Die Gastgeber hielten tapfer mit und konnten ihren Kasten in der ersten Halbzeit sauber halten. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Zwei schnelle Tore nach der Halbzeit für die Heimischen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Geschehen auf dem Rasen, jetzt kamen die Hausherren besser ins Spiel und in der 51. Minute war es dann so weit: Ein zielgenauer Pass von Matthias Müller erreicht Angelo Pöttschacher und der fackelte nicht lange herum und schlenzte das Leder ins lange Eck des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0 Führung. Auf den Geschmack gekommen, wollten die Hausherren den Vorsprung erhöhen und Matthias Müller wurde vor dem Strafraum gekonnt angespielt und der ließ eine Granate aus 20 Meter Entfernung Richtung Parndorfer Kasten los, die dort dann auch unhaltbar für Goalie Martin Kraus zur 2:0 Führung einschlug. In der weiteren Folge beschränkten sich die Heimischen auf Konterfußball, hatten durch einen Aluminiumtreffer sogar die Möglichkeit, die Führung weiter auszubauen. Parndorf war bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, hatten auch einige gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten.

Stimme zum Spiel

Josef Kühbauer, Trainer Mattersburger Sportverein 2020:

„In der ersten Halbzeit hatte Parndorf mehr vom Spiel, aber zu Beginn der zweiten Spielhälfte kamen wir immer besser in Spiel, haben zwei Tore geschossen und im Anschluss daran haben wir gut verteidigt. Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die taktisch klug und diszipliniert gespielt hat.“

