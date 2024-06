BFV-Raiffeisencup 2024/25 startet mit einer Doppelrunde

Cup

Gleich zu Beginn der Herbstsaison wartet auf die Spieler eine Doppelrunde im Raiffeisencup. Gestartet wird am 20. Juli 2024, die zweite Runde folgt dann eine Woche später. Eine erste Standortbestimmung der teilnehmenden burgenländischen Vereine vor Beginn der Herbstmeisterschaft.

Die Auslosung hat einige interessante Paarungen gebracht, wie die Hammerpartie UFC Markt Allhau: UFC Lumitech Jennersdorf, deren Zweikampf um den Meistertitel in der II. Liga Süd ist erst in den letzten Minuten zugunsten Jennersdorf gefallen. Der Mattersburger Sportverein 2020 kann sich im ersten Spiel gegen Klingenbach überzeugen, ob er für die Burgenlandliga gerüstet ist. Der SC Rust, Aufsteiger in die II. Liga Nord kann im Nordderby gegen den Burgenlandligaverein SC/ESV Parndorf zeigen, ob er für die neue Saison den Mannschaftskader richtig zusammengestellt hat.

BFV-Präsident Georg Pangl und Landesliga-Obmann Josef Pekovics zeigten sich für die Ziehungen der Gruppen Nord, Mitte und Süd verantwortlich.

Heraus gekommen sind Spitzenspiele, Derbys und Duelle zwischen „Groß“ und „Klein“.

