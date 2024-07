Raiffeisen-Cup: Knapper 1:0 Sieg von Jennersdorf in Markt Allhau

Cup

Der Vize-Meister in der II Liga Süd der letzten Saison, der UFC Markt Allhau empfing den Meister dieser Liga, den UFC Jennersdorf in der ersten Runde des Raiffeisen-Cups. Eine äußerst brisante Partie, hat man doch bis zum letzten Spiel in der Meisterschaft um den Titel gekämpft. Schlussendlich konnten die Gäste nach einem spannenden Cupspiel mit dem Sieg in der Tasche die Heimreise antreten. Für den erst 25-jährigen Neo-Trainer Patrick Mikovits war es die erste Nagelprobe der Saison, welche er gut gemeistert hat.

Offene erste Halbzeit

Das Spiel begann so, wie man es von zwei ziemlich gleichstarken Teams erwartet hat, es war ein vorsichtiges Abtasten und man lauerte auf eine Möglichkeit, einen konstruktiven Angriff in die Wege zu leiten. Das erste Ausrufezeichen setzte Kapitän der Gäste, Alexander Bakanic, aber sein Gewaltschuss landete nicht im Kasten der Heimischen. Kurz vor dem Pausenpfiff war es dann so weit, als nach einem Angriff auf der Seite das Leder in die Mitte des Strafraumes geflankt wurde, und Nico Boandl ist mit dem Kopf zur Stelle und erzielte die 1:0-Führung der Gäste. Ein optimaler Zeitpunkt für die Gastmannschaft, den Führungstreffer zu erzielen. Mit der knappen 1:0-Führung der Auswärtigen wurden die Seiten gewechselt.

Markt Allhau drängte auf den Ausgleich

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielgeschehen, Jennersdorf lauerte auf den zweiten Treffer, die Hausherren drängten auf den Ausgleich. Gute Torchancen bei den Gästen hatten Simon Abutu Oduh und Marc Kögl, aber die konnten nicht verwertet werden. In der Folge erzielte die Truppe von Neo-Trainer Patrick Mikovits zwei Tore, die wurden aber von Schiedsrichter Christoph Ruffa wegen Abseits nicht gegeben. In der 76. Minute hatten die Hausherren eine Top-Chance, den Ausgleich zu erzielen, aber der Ball ging knapp am Pfosten des Gehäuses der Auswärtigen vorbei. Die Einheimischen drückten weiter auf den Ausgleich, aber die Defensive der Gäste stand wie ein Bollwerk und brachte die knappe 1:0 Führung über die Zeit.

Stimme zum Spiel

Patrick Mikovits, Trainer UFC Jennersdorf:

„Wir mussten zum Cupspiel ersatzgeschwächt antreten, einige Spieler waren noch im Urlaub, zudem gab einige Verletzte. Wir waren in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft und hatten auch gute Tormöglichkeiten, welche aber nicht verwertet wurden. Ich habe in der zweiten Halbzeit einige Spieler eingewechselt, damit sie Erfahrung in der Kampfmannschaft sammeln konnten. Es war ein knapper Sieg, aber im Cup zählt nur das Weiterkommen.“

