Raiffeisen-Cup: Deutschkreutz mit 4:0-Sieg in Mühlgraben eine Runde weiter

Cup

Cup

Details Samstag, 20. Juli 2024 08:42

Zur Pflichtspiel-Einkehr des noch jungen Fußball-Jahres 2024/25 prallten im Rahmen der 1. Runde im BFV Raiffeisen-Cup der SV Mühlgraben aus der II. Liga Süd und der FC Deutschkreutz aus der Burgenlandliga aufeinander. Die Gäste zeigten während des gesamten Spielverlaufes, wer Herr im Hause ist und besiegten die Einheimischen mit einem deutlichen 4:0-Sieg.

Die Gäste übernahmen das Kommando auf dem Spielfeld

Das Spiel begann so, wie es die Zuschauer erwartet hatten, die Gäste übernahmen sofort das Kommando auf dem Spielfeld und lukrierten einige gute Tormöglichkeiten. Bereits in der 6. Minute kam ein scharfer Stanglpass in den Strafraum der Heimischen, aber der Fersler ging knapp am Kasten der Einheimische vorbei. In der 14. Minute knallte ein Schuss aus der zweiten Reihe an die Stange des Gehäuses der Hausherren. In der 24. Minute war es dann so weit, nach einem Angriff auf der Seite kam das Leder in den Strafraum der Gastgeber, ein kurzes Gestocher und Blitzgneißer Tobias Gager schob den Ball zur 1:0-Führung ins rechte Eck. Die Hausherren hatten auch eine gute Tormöglichkeit, ein satter Schuss wird vom Goalie der Gäste, Brúnó Péter Horváth zur Ecke abgewehrt. Das 2:0 für die Gäste nach einer einstudierten Freistoßvariante; das Leder wurde kurz abgespielt, ein scharfer Stanglpass zur Mitte – Neuzugang Benjamin Petö verwandelt trocken. Mit der 2:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Späte Treffer in der 2. Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren einige gute Tormöglichkeiten zu verzeichnen, aber die brachten keine Ergebnisveränderung. Es dauerte es bis zur 78. Minute, ehe wieder ein Torjubel durch das Stadion brauste. An der Corner-Fahne ein Zweikampf, ein Pass von Luca Noel Treiber in die Mitte und Goalgetter Noel Kustor staubt ab und es heißt 3:0 für die Fennes-Truppe. Den 4:0-Endstand erzielte der gerade zuvor eingewechselte Julian Vollenhofer. Für den Sieg mitverantwortlich waren die Mittelfeldspieler Luca Noel Treiber und Tobias Gager mit ihrer Laufbereitschaft und technischen Kabinettstückchen.

Stimmen zum Spiel

Manfred Scherz, Obmann FC Deutschkreutz:

„Im Allgemeinen haben wir die Partie gut im Griff gehabt, mit viel Ballbesitz, es war eine klare Angelegenheit für uns und das Ergebnis entsprach dem Spielverlauf. Wir hätten in der ersten Halbzeit bereits höher führen müssen, vergaben einige gute Torchancen. Schlussendlich geht der Sieg in Ordnung und wir sind eine Runde weiter.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.