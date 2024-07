Raiffeisen-Cup: SK Pama gewinnt Elfmeter-Drama gegen USC Wallern

Cup

Details Samstag, 20. Juli 2024 11:33

Nordburgenland-Derby im Raiffeisen-Cup, der USC Wallern empfing den Burgenlandliga -Aufsteiger SK Pama. Für beide Mannschaften ist es die erste Standortbestimmung für die neue Saison, ist das Team schon auf Betriebstemperatur? In einem hochdramatischen Spiel, welches erst durch das Elfmeterschießen entschieden wurde, kamen die Gäste aus Pama eine Runde weiter.

Die Hausherren gingen schnell in Führung

Das Spiel begann gut für die Hausherren in der 10. Minute, aus einem Konter heraus serviert Ballvirtuose Erik Takac einen zielgenauen Pass in die Tiefe auf den alleinstehenden Simon Marko und der hat keine Mühe, den Goalie der Gäste zu überwinden und es hieß 1:0 für die Hausherren. In der 19. Minute trifft David Pototsching nur das Außennetz des Kastens der Hausherren. In der weiteren Folge der ersten Halbzeit lukrierten beide Mannschaften gut Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Turbulente Schlussphase

In Minute 52 schickt Oliver Reiter seinen Mannschaftskollegen Edson Da Silva auf die Reise und der versucht, den Goalie der Heimischen zu überlupfen, aber Lukas Terpotitz kann den Ball abfangen. Nur fünf Minuten später schießt Fabian Perlinger aus der Distanz Richtung Kreuzeck des Kastens der Auswärtigen, aber Torwart Niklas Groß ist hellwach und pariert den Ball und es bleibt bei der knappen 1:0 Führung der Heimischen. In der 64. Minute, Jakub Hronec schießt einen wunderschönen Eckball an den zweiten Pfosten und Timotej Toth kann den Ausgleich per Kopf erzielen. Ab der 80. Minute überschlagen sich die Ereignisse: Wallern geht durch einen Foulelfmeter, platziert geschossen von David Pototsching, erneut in Führung. (2:1) Nur eine Minute später ist es Simon Marko, dessen Weitschuss unhaltbar abgefälscht wurde, zum 2:2 Ausgleich. In der 90. Minute erstmals der Führungstreffer der Gäste, eine scharfe Hereingabe wird von Fabian Perlinger unglücklich ins eigene Tor befördert. Nach dem Torjubel ging Goalie Niklas Groß zu langsam Richtung eigenes Tor, das sah Blitzgneißer Simon Marko und beförderte das Leder direkt nach dem Anstoß aus 50 Metern in den Kasten der Gäste zum 3:3 Ausgleich. Diesen Fehler machte Goalie Groß wieder wett, als er im Elfmeterschießen einen Penalty hielt und damit dem SK Pama zum Einzug in die zweite Runde des Raiffeisenpokals verhalf.

Stimme zum Spiel

Dieter Steiner, Obmann SK Pama:

„Das einzig Gute an dem Spiel war, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Es war kein gutes Spiel von uns, geschuldet den fehlenden Spielern wegen Urlaub und Verletzungen. Daher musste viel durchgemischt werden, und es ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Dazu kommt noch, dass sich die unterklassigen Gegner im Cup voll hineinhauen. Es dauert ein wenig, bis sich die Spieler mit den Neuzugängen zu einem Team formiert haben, aber ich bin optimistisch, dass es bald gelingen wird.“

