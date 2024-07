Raiffeisen-Cup: Neufeld schickt Deutsch Jahrndorf mit einer 5:1-Packung auf den Heimweg.

Cup

Sonntag, 21. Juli 2024

Nordburgenland-Derby im Raiffeisen-Cup, der 1. Klasse Verein ASV Neufeld empfing den II. Liga Verein ASV Deutsch Jahrndorf. Für beide Mannschaften ist es die erste Standortbestimmung für die neue Saison, ist das Team schon auf Betriebstemperatur? Das Außenseiter-Team Neufeld war es auf jeden Fall und gewann das Spiel mit 5:1.

Ausgeglichener Beginn in der ersten Halbzeit

Von Beginn an setzten die Hausherren die Gäste unter Druck und bereits in der 13. Minute konnten die heimischen Fans über einen Treffer jubeln, ein Zuckerpass von Sebastian Drga auf Philipp Grafl und der fackelte nicht lange herum und erzielte die 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später zeigte Schiedsrichter Sami Selmani im Strafraum der Hausherren auf den Punkt und Mustafa Atik ließ sich diese Chance nicht entgehen und es stand 1:1. In der 18. Minute spielte Leon Julian Woborny seine Schnelligkeit aus und überwand den Goalie der Gäste zur 2:1-Führung. In der 28. Minute erreichte Sascha Kovacs ein Pass in die Tiefe und er vollstreckte zum 3:1 für die Gastgeber. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Neufeld nun stark überlegen

In der zweiten Halbzeit dauerte es 20 Minuten, ehe ein erneuter Torjubel der Hausherren durch das Stadion hallte, als Fabian Stein den Turbo zündete, drei Gegenspieler aussteigen ließ und dann kompromisslos das Leder im Kasten der Gäste versenkte. (65.) Last, but not least war es wieder Leon Julian Woborny, der mit seinem zweiten Treffer den 5:1 Endstand fixierte.

Stimme zum Spiel

Fatih Bas, Trainer ASV Neufeld:

„Das Ergebnis sagt nichts über den Spielverlauf aus, denn war hatten das Spielglück auf unserer Seite. Außerdem ist Deutsch.Jahrndorf stark ersatzgeschwächt angereist, auch bei uns haben einige Spieler wegen Urlaub gefehlt. Meine Mannschaft hat sich richtig hineingehauen, und für die Spieler, welche im Urlaub waren, ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit der Leistung meiner ersatzgeschwächten Mannschaft bin ich sehr zufrieden.“

