Raiffeisen-Cup: Bad Sauerbrunn siegte in Raiding mit 5:2

Am gestrigen Samstagabend fand ein weiteres Raiffeisen-Cup-Spiel statt, und zwar zwischen dem ASK Raiding und dem SC Bad Sauerbrunn. Der Burgenlandligaverein war mit seiner 1b Mannschaft angereist und es entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein kampfbetontes Spiel mit etlichen Torraumszenen, in der zweiten Spielhälfte übernahmen die Gäste das Spielgeschehen auf dem Rasen und konnten das Match schlussendlich mit 5:2 für sich entscheiden.

Die ersten 15. Minuten der Begegnung waren ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften, niemand wollte ins offene Messer laufen. In der 22. Minute der erste Torjubel der Gäste, als sie einen Angriff auf der Seite starteten, ein gefühlvoller Pass in die Mitte und Jonas Gallei war zur Stelle und erzielte das 1:0 für die Auswärtigen. Aber die Heimischen hatten auch ihre Torchancen und kamen in der 43. Minute durch Benjamin Posch zum verdienten 1:1-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn wurde effizienter

In der zweiten Halbzeit blieb die Begegnung auf Augenhöhe, beide Mannschaften hatten ihre Torchancen. In der 69. Minute war Jan Reisner erfolgreich und stellte auf 2:1 für die Gäste. Dieser Treffer war das Signal für Bad Sauerbunn, nun effizienter vor dem Kasten der Hausherren zu sein und nur fünf Minuten später war es Oliver Ilkoski, der das Leder aus einer Entfernung von rund zwanzig Meter im Tor der Heimischen versenkte. In der 79. Minute erhöhte Raphael Pohl nach einer schönen Kombination auf 4:1, ehe Mario Lösch auf 2:4 verkürzen konnten. Den letzten Treffer der Begegnung erzielte wiederum Raphael Pohl, der den 5:2 Endstand fixierte.

Arnold Ernst, Trainer SC Bad Sauerbrunn 1 b:

„Es war heute für eine lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe, besonders in der ersten Halbzeit. Wir hatten zwar mehr Spielanteile, aber Raiding lukrierte auch einige gute Tormöglichkeiten. Nach der 2:1 Führung sind wir vor dem Gehäuse der Hausherren effizienter geworden und haben dann auch die entsprechenden Treffer erzielt. Die gesamte Mannschaft hat heute eine ausgezeichnete Leistung gezeigt.“

