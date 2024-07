Raiffeisen-Cup: Sankt Margarethen betrieb Chancenwucher, knapper 2:1-Sieg beim UFC Pama

Cup

Cup

Details Sonntag, 21. Juli 2024 08:50

Am Samstagabend kreuzten im Rahmen des Pflichtspiel-Auftaktes im Burgenland in der 1. Runde im BFV-Raiffeisen-Cup der UFC Pama und der SV Sankt Margarethen die Klingen. Von der Ausgangslage her ging das gastierende Team aus der Burgenlandliga als Favorit an den Start und bestätigte seine Klasse und konnte mit einem 2:1-Sieg die Heimreise antreten.

Sankt Margarethen übernahm sofort das Kommando auf dem Spielfeld

Gleich von Beginn an zeigten die Gäste, wer Herr im Haus ist und starteten eine Vielzahl an Angriffen in Richtung Pama-Gehäuse. Aber die Stürmer der Auswärtigen, unter anderem Lukas Wenninger, Philipp Wenzl und Florian Dörfler vergaben viele gute Tormöglichkeiten, von Effizienz war wenig zu sehen. So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe der erste Treffer für die Gäste fiel; nach einem schönen Angriff wurde Ernest Grvala im Strafraum der Hausherren gefoult, Schiedsrichter Christian Heiner zeigte sofort auf den Punkt und Thomas Jusits ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty bombensicher. In der 41. Minute kam das Sprichwort im Fußball wieder zutage; Treffer, die man nicht schießt, bekommt man und es gab wieder einen Elfmeter, dieses Mal für die Hausherren. Marek Ondrik trat an, aber der Goalie der Gäste, Michael Wenzl, konnten den Strafstoß parieren, aber mit dem Nachschuss war Ondrik dann erfolgreich und es stand 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff starteten die Gäste einen gelungenen Angriff auf der Außenbahn, Kapitän Martin Weixelbaum mit einer zielgenauen Flanke in den Strafraum und er fand in Florian Dörfler einen dankbaren Abnehmer und es hieß 2:1 für die Gäste. Mit der 2:1-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Am Spielgeschehen änderte sich nichts

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, die Gäste starteten einen Angriff nach dem anderen, aber das Gehäuse der Heimischen blieb wie zugenagelt, sodass mit dem 2:1-Sieg der Auswärtigen das Spiel beendet wurde.

Stimme zum Spiel:

Philipp Koller, sportlicher Leiter SV Sankt Margarethen:

„Das Ergebnis drückt nicht die Überlegenheit aus, welche wir während der gesamten Spielzeit hatten. Leider haben wir viele gute Tormöglichkeiten vergeben, sodass das Match bis zum Ende spannend geblieben ist. Der Sieg hätte weitaus höher ausfallen müssen, leider waren unsere Spieler vor dem Tor der Hausherren nicht effizient genug, um frühzeitig das Match zu entscheiden. Ein Ergebnis, das nicht dem Spielverlauf entsprach.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.