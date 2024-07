Raiffeisen-Cup: Mattersburg 2020 ließ Klingenbach keine Chance und konnte einen ungefährdeten 4:0-Sieg einfahren

Cup

Details Sonntag, 21. Juli 2024 09:38

Mit großer Spannung wurde das Raiffeisen-Cup-Spiel zwischen dem Aufsteiger in die Burgenlandliga, dem SV Mattersburg 2020 und dem ASK Klingenbach erwartet. Für beide Mannschaften ist es die erste Standortbestimmung für die neue Saison, ist das Team schon auf Betriebstemperatur? Die Hausherren waren es, konnten voll überzeugen und besiegten die Gäste eindrucksvoll mit 4:0.

Mattersburg begann druckvoll

Etwa 600 Besucher sind ins Stadion gekommen, um die Partie zu verfolgen und sie wurden nicht enttäuscht, soweit sie Mattersburger Anhänger waren. Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, bereits in der 5. Minute konnten die Mattersburger Fans einen Treffer bejubeln, ein Zuckerpass von Philipp Schmiedl erreicht Niklas Lang und der fackelte nicht lange herum und versenkte das Leder im Kasten der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Es dauerte fast 40 Minuten, ehe der zweite Treffer der Hausherren fiel. Neuzugang Lukas Secco legte sich das Spielgerät für einen Freistoß aus zwanzig Meter Entfernung zurecht, ein Anlauf, eine Granate und rumms, stand es 2:0 für die Heimischen. Von den Gästen war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, mit der 2:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Die Hausherren spielten weiter druckvoll

Die Heimischen begannen die zweite Halbzeit, so wie die Erste geendet hat, sie übernahmen sofort wieder das Kommando auf dem Spielfeld und kamen in der 54. Minute zu ihrem dritten Treffer; als eine zielgenaue Flanke von Kapitän Philip Knotzer seinen Mitspieler Matthias Müller erreichte und der erhöhte per Kopf auf 3:0 für die Gastgeber. In der 80. Minute fixierte Philipp Schmiedl nach einem raffiniert getretenen Eckball von Lukas Secco den 4:0-Endstand.

Stimme zum Spiel

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020:

„Das Ergebnis ist mehr als verdient, wenn es höher ausgefallen wäre, hätte Klingenbach sich nicht beschweren können. Es war weitgehend ein Spiel auf ein Tor. Wir haben von der ersten Minute an Gas gegeben und das Spiel vollkommen beherrscht. Wir haben mit diesem Erfolg im ersten Pflichtspiel der Saison eine Duftmarke gesetzt.“

