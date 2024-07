Raiffeisen-Cup: Ungefährdeter 3:0-Sieg von Leithaprodersdorf in Tadten

Cup

Details Sonntag, 21. Juli 2024 10:55

Am Samstagabend des noch jungen Fußball-Saison 2024/25 prallten im Rahmen der 1. Runde im BFV Raiffeisen-Cup der UFC Tadten aus der II. Liga Nord und der SV Leithaprodersdorf aus der Burgenlandliga aufeinander. Die Gäste zeigten während des gesamten Spielverlaufes, wer Herr im Hause ist, und besiegten die Einheimischen mit einem deutlichen 3:0-Erfolg.

Leithaprodersdorf von Beginn an stark

Von Beginn an dominierten die Gäste das Spielgeschehen auf dem Rasen und kamen bereits in der 7. Minute zu ihrem ersten Torerfolg. Nach einem Pass von rechts nimmt Philipp Hauser den Ball gekonnt an und hämmerten ihn aus zehn Metern Entfernung genau rechts neben die Stange. Ein Super-Abschluss, und es steht 1:0 für die Gäste. In der 18. Minute, nach einer kurz abgespielten Ecke bringt Levi Markhardt den Ball scharf auf das Tor, aber Adam Klekner im Kasten der Hausherren kann die Kugel wegfausten. Nur eine Minute später das 2:0 für Leithaprodersdorf durch Fabian Dinhof, der setzte sich gekonnt im Strafraum der Heimischen durch und ließ im eins gegen eins Duell dem Goalie der Gastgeber keine Chance und lochte ein. Drei Minuten später haben die Hausherren eine Gelegenheit, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber der Leithaprodersdorfer Schlussmann Fabian Haberl macht diese Chance zunichte. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit der 2:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Die Gäste mit der Entscheidung

Auch in der zweiten Hälfte setzte die Santner-Truppe die Heimischen sofort unter Druck und konnten in der 55. Minute das 3:0 bejubeln, als nach einem Ballverlust der Gastgeber im Mittelfeld es blitzschnell geht, der Leithaprodersdorfer Kapitän Stephan Heiss zieht von links nach innen und schießt gekonnt ins kurze Tor-Eck. Das war die Entscheidung in diesem Match. In der 70. Minute fabrizierte Levi Markhardt ein fußballerisches Kabinett-Stückchen, als er mit dem Rücken zum Tor mit der Ferse Goalie Adam Klekner zu einer Glanzleistung zwingt, sein Nachschuss wurde auch eine Beute des Goalies.

Stimme zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Wir haben von Beginn an das Heft in der Hand gehabt, wir haben das Spiel staubtrocken und routiniert heruntergespielt und schlussendlich war das Ergebnis, auch in dieser Höhe, durchaus verdient. Mit dem Auftreten meiner Mannschaft ich sehr zufrieden und wir freuen uns, dass wir dem Spiel in der zweiten Cup-Runde gegen Sankt Margarethen einen weiteren starken Gegner haben."

