Raiffeisen-Cup: Antau nach 4:3-Erfolg gegen Unterpullendorf eine Runde weiter

Details Montag, 22. Juli 2024 09:01

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es zum Abschluss der ersten Runde im Raiffeisen-Cup zur Begegnung zwischen dem SC Unterpullendorf und dem SV Antau. Die beiden 1. Klasse Mitte Vereine zeigten einen unterhaltsamen Fußball mit zahlreichen Toren, das schlussendlich die Gastmannschaft für sich entscheiden konnte.

Das Spiel kam sofort in die Gänge

Beide Mannschaften hielten sich nicht lange mit dem Abtasten zurück, sondern spielten sofort einen offensiven Fußball. Nachdem die Hausherren zwei gute Tormöglichkeiten vergeben hatten, machten es die Gäste besser; in der 15. Minute kommt eine zielgenaue Flanke in den Strafraum geflogen, dort steht Andreas Gold „goldrichtig“. Er nimmt den Ball gekonnte an und donnert ihn ins Kreuzeck zur 1:0 Führung. Es folgten weitere Angriffe der Hausherren, aber die brachten keine Ergebnisveränderung. In der 45. Minute meldeten sich wieder die Gäste zu Wort, nach einem guten Zuspiel läuft Lukas De Zordo allein auf das Tor der Heimischen zu und schießt dann flach ins rechte untere Eck zum 2:0. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Dramatische Schlussminuten

Kaum war die Partie wieder angepfiffen, klingelte es erneut im Kasten der Einheimischen. Karl Gerdenich legte sich das Leder für einen Freistoß zurecht, Distanz um die 30 Meter, kurzer Anlauf und das Leder zappelte in den Maschen des Gehäuses der Hausherren zur 3:0 Führung der Strodl-Truppe. (50.) Aber lange ließen es die Hausherren mit der Antwort nicht warten, in der 53. Minute konnte Dominik Hunor Csak einen Superpass in die Tiefe gekonnt annehmen und schießt den Ball flach ins rechte untere Eck zum 1:3-Anschlusstreffer. Als in der 68. Minute Florian Gold nach einem Freistoß zum 4:1 für die Gäste einlochte, schien die Suppe gegessen zu sein. Aber die die Auswärtigen hatten nicht mit dem Aufbäumen der Gastgeber gerechnet, denn in Minute 90 dribbelt sich David Földvarszki durch den 16-er und trifft dann souverän zum 2:4 ins Eck. Die Hausherren hatten nun Lunte gerochen und als wiederum David Földvarszki in der 6. Minute der Nachspielzeit den Goalie der Gäste mit einem Lupfer zum 3:4 überwinden konnte, war das Stadion am Kochen. Aber die Zeit reichte für ein Remis nicht mehr aus, sodass die Gäste mit dem knappen Sieg eine Runde weiterkamen.

Stimme zum Spiel

Peter Strodl, Trainer SV Antau:

„Es war im Großen und Ganzen eine ausgeglichene Partie, welche wir aber verdient gewonnen haben. Unterpullendorf hat gute Standards gehabt, aber wir haben unsere Torchancen genutzt und sind eine Runde weitergekommen. Meine Mannschaft hat eine ausgezeichnete Leistung, trotz des Fehlens von fünf Stammspielern, gezeigt, ich bin vollauf zufrieden.“

