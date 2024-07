Raiffeisen-Cup: Oberwarts zweite Garnitur unterliegt dem SV Eberau mit 4:0

Cup

Details Montag, 22. Juli 2024 09:17

Der II. Liga Süd-Verein SV Eberau empfing in der ersten Runde des Raiffeisencups am Sonntagnachmittag den RLO Verein SV Klöcher Bau Oberwart. Normalerweise eine klare Angelegenheit für den Regionalliga-Ost Verein, aber die Gäste waren mit der 1b Mannschaft angereist und hatten gegen die groß aufspielenden Hausherren nicht die geringste Chance und mussten sich am Ende mit einer 0:4-Niederlage abfinden.

Von Beginn an ein offensives Match

Über 270 Zuschauer sind in das Stadion in Eberau gepilgert, um dieses Cupspiel mit Stars der Oberwarter Truppe zu sehen. Sie waren sicherlich enttäuscht, keine RLO-Mannschaft zu sehen, dafür bekamen sie aber ein rassiges und sehenswertes Spiel mit einem klaren 4:0-Erfolg ihrer Mannschaft zu sehen. Beide Mannschaften spielten munter drauflos und bereits in der 11. Minute hatten die Fans vom SV Eberau Grund zum Jubeln, als ein Oberwarter Spieler das Leder von hinten herausspielen wollte, Josef Draxler ging dazwischen und erzielte die 1:0 Führung für die Hausherren. Weiter ging es mit dem offensiven Schlagabtausch, der Oberwarter Tom Ochsenhofer konnten mit einem Flachschuss Goalie Sebastian Kracher nicht überwinden, dafür machten es die Hausherren besser; nach einem Fehler der Verteidigung kommt Niko Urbauer an den Ball und schickt Maximilian Mayer auf die Reise und der lochte das Spielgerät zur 2:0 Führung flach im linken Eck ein.(30.) Bis um Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit der 2:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Eberau machte den Sack zu

Kaum hatten die Spieler beider Mannschaften Aufstellung genommen, klingelte es in der 46. Minute abermals im Kasten der Gäste. Nach einer Vorlage von Stephan Draxler erhöht Maximilian Mayer vom Elfmeterpunkt per Flachschuss ins linke Eck zum 3:0. In der 57. Minute ein direkter Freistoß der Auswärtigen von Lars Postmann aus etwa 25 Metern, der Ball geht raffiniert getreten Ball über die Mauer, zischt aber auch knapp über das Gehäuse der Heimischen. In der 66. Minute die Entscheidung; nach einer Vorlage von Stephan Draxler erzielt Maximilian Mayer per Flachschuss ins Eck sein drittes Tor und erhöhte die Führung auf 4:0. Sieben Minuten später eine Riesenchance für die Gäste, auf 1:4 zu verkürzen, aber Manuel Resch schießt aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbei. Das war die letzte nennenswerte Torchance des Spiels, die Hausherren kommen mit einem verdienten 4:0-Erfolg ein Runde weiter.

Stimme zum Spiel

Christoph Herics, Trainer SV Eberau:

„Es war meiner Meinung nach ein attraktives Fußballspiel, was den Zuschauern geboten wurde. Das junge Team der Gäste hat meine Mannschaft so richtiggehend gefordert, auch wenn es das Ergebnis nicht aussagt. Meine Mannschaft hat viel Laufarbeit, Einsatz und Engagement gezeigt und ihre Sache hervorragend gemacht, darauf bin ich sehr stolz.“

Details

