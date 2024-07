Raiffeisen-Cup: Antau glücklicher Sieger im Elfmeterschießen

Cup

Freitag, 26. Juli 2024

In der 2. Runde im Raiffeisen-Cup empfing am Donnerstagabend der SV Antau den ASK Kobersdorf. Die Hausherren besiegten in der ersten Runde Unterpullendorf, Kobersdorf behielt gegen Pöttsching die Oberhand. In einer ausgeglichenen Partie waren die Gastgeber schlussendlich im Elfmeterschießen die glücklichen Sieger und erreichten die 3. Runde des Raiffeisen-Cups.

Druckvoller Beginn der Gäste

Bereits in den ersten 10 Minuten hatten die Gäste zwei gute Chancen, in Führung zu gehen. Zuerst war es Peter Rajzinger, der mit einem Schuss vom Fünfer-Eck an Tormann Roman Wagenhofer scheiterte; zwei Minuten später wird ein Lupfer von Florian Schick über den Goalie der Heimischen von Florian Gold vor der Torlinie gerettet. Bis zur Trinkpause in der 25. Minute tat sich nicht mehr viel auf dem Platz. In der 32. Minute ein Lattenknaller von Milan Kalasz und kurz vor dem Pausenpfiff kommt ein Stanglpass zu Ante Bezer am 5er und er versemmelte diese Großchance. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Elfmeterschießen brachte die Entscheidung

Die Gäste begannen die zweite Halbzeit druckvoll, Balazs Petro scheiterte mit einem direkten Freistoß an der Außenstange. In der 57. Minute zeigte Schiedsrichter Claus Wisak nach einem Foul im Strafraum der Heimischen auf den Punkt und Balazs Petro ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zur 1:0-Führung der Gäste. Nur drei Minuten später die Antwort der Hausherren, als Marcell Deak nach einem Corner mit dem Kopf den Ausgleich erzielte. In der 65. Minute waren wieder die Auswärtigen mit dem Toreschießen an der Reihe, Peter Rajzinger tankt sich nach einem Ballverlust der Gastgeber links durch und legt nahe der Torauslinie quer, Balazs Petro staubt im Zentrum ab und es heißt 2:1 für Kobersdorf. In der Folge hatten beide Mannschaften noch gute Tormöglichkeiten; erfolgreich waren die Hausherren, die nach einer Corner-Trilogie durch Michael Gold zum 2:2-Ausgleich kamen. Beim nachfolgenden Elfmeterschießen hatten die Hausherren das Glück auf ihrer Seite und siegten mit 6:5.

