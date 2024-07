Raiffeisen-Cup: Oberpullendorf mit Glück eine Runde weiter

Cup

Samstag, 27. Juli 2024

Der SC Oberpullendorf besiegt in der ersten Runde des Raiffeisenpokals Draßmarkt im Elfmeterschießen, der SC Bad Sauerbrunn trat in Raiding mit der 1b Mannschaft an und konnte einen klaren Sieg verbuchen. Das heutige Cup-Spiel war eine verkehrte Welt, die Gäste boten eine überzeugende Leistung, lukrierten eine Vielzahl an Torchancen, aber die Heimischen gingen als Sieger vom Platz.

Bad Sauerbrunn diktierte das Spielgeschehen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, bereits in der ersten Minute hämmerte Dominik Huber das Leder ans Aluminium des Kastens der Einheimischen. In der 11. Minute klärte ein Verteidiger der Hausherren nach einem Schuss von Lukas Kornholz auf der Torlinie. Wie aus dem Nichts kam der Führungstreffer der Hausherren, ein Freistoß kam in den Strafraum der Gäste geflogen und Aldin Salihovic nutze seine Chance und es hieß in der 26. Minute 1:0 für die Heimischen. Es folgten weitere Angriffe der Gäste, eine Doppelchance von Benjamin Knessl und David Gabriel Matis blieb ohne einen Torerfolg. In der 30. Minute wurden die Bemühungen der Auswärtige belohnt, Benjamin Knessl erzielte nach Vorarbeit von Philipp Puchegger den 1:1-Ausgleichstreffer. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Rene Sturm einen individuellen Fehler der Gäste und lochte zur 2:1-Führung ein. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Oberpullendorf brachte den Sieg über die Runden

Kurz nach dem Seitenwechsel war es Dominik Huber, der nach Vorarbeit von Philipp Erhardt den erneuten Ausgleichstreffer erzielte. (48.) Nur zwei Minuten später bewahrte Goalie Dániel Koltai die Heimischen vor einem Rückstand, der ein eins gegen eins Duell mit David Gabriel Matis zur Ecke abwehrte. In der 76. Minute tankte sich Klaus Reiter auf der Seite durch, sein Schuss wird abgefälscht und der gerade zuvor eingewechselte Christoph Frühwirth drückt das Leder zur 3:2-Führung der Hausherren über die Torlinie. Die Hausherren kamen nun zu vermehrten Kontern, diese brachten nichts Zählbares ein. In der 90. Minute fast der 3:3-Ausgleich, ein Schuss von Thomas Piermayr knallte an die Latte. Schlussendlich war es ein glücklicher Sieg der Hausherren.

Stimme zum Spiel

Andreas Feurer, Co-Trainer SC Bad Sauerbrunn:

"Aus meiner Sicht haben wir unglücklich verloren, wir haben das Spiel gemacht. Die Tore von Oberpullendorf in der ersten Halbzeit resultierten aus Fehlern meiner Mannschaft. Nach dem 2:3 haben wir hinten geöffnet, sodass die Hausherren durch Konter zu ihren Torchancen kamen. Torjäger Michal Kozak hat uns heute sehr gefehlt."

