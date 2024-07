Raiffeisen-Cup: Ungefährdeter 4:0-Sieg von Jennersdorf in Grafenschachen

Cup

Details Samstag, 27. Juli 2024 09:09

Der Aufsteiger in die Burgenlandliga, der UFC Jennersdorf musste in der 2. Runde des Raiffeisencups die Reise zum SC Grafenschachen antreten, nachdem man in der 1. Runde Markt Allhau besiegen konnte. In diesem Südderby war für die tapfer kämpfenden Hausherren der Burgenlandliga-Verein eine Nummer zu groß, und sie verloren das Match mit 0:4.

Gemächlicher Beginn der ersten Halbzeit

Bis zur Trinkpause in der 23. Minute gab es nicht viel zu berichten; die meisten Zweikämpfe fanden im Mittelfeld statt. Der erste Weckruf der Partie war in der 30. Minute, als Viktor Markus einen Freistoßknaller in Richtung Jennersdorfer Kasten losschickte, aber Goalie Robin Tschandl konnte das Geschoß entschärfen. In der 34. Minute der erste Treffer der Gäste, eine zielgenaue Flanke von Nico Boandl zu Jaka Vajda und der hat keine Mühe, das Leder zur 1:0-Führung einzulochen. Und nur vier Minuten später das 2:0, ein Spiegelbild des vorherigen Treffers; wieder war es Jaka Vajda, der nach einer Hereingabe von Nico Boandl auf 2:0 erhöhte. In der 41. Minute hatten die Hausherren eine große Tormöglichkeit, aber das Spielgerät sprang vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld. Mit der 2:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Ungefährdeter Sieg der Gäste

In der 55. Minute das 3:0 für die Mikovits-Elf, wieder war es Jaka Vajda, der mit seinem Triple-Pack auf Zuspiel Constantin Dunkl das Leder im Gehäuse der Hausherren versenkte. Die Auswärtigen ließen nicht locker und in der 69. Minute hämmerte Michael Wagner einen Penalty in den Himmel über Grafenschachen. Nur eine Minute später machte es Julian Resch besser, als er zum 4:0 Endstand einlochte. Summa summarum ein verdienter Sieg des Burgenlandliga-Aufsteigers, der mit viel Selbstvertrauen in die Meisterschaft gehen kann.

Stimme zum Spiel

Patrick Mikovits, Trainer UFC Jennersdorf:

Wir waren die überlegene Mannschaft, haben mit 2:0 zur Halbzeit geführt. In der zweiten Spielhälfte haben wir das Match beherrscht und sind verdient mit 4:0 als Sieger vom Platz gegangen. Das Ergebnis hätte höher ausfallen können, da wir einen Elfmeter verschossen haben. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich vollauf zufrieden, zumal wir beide Cup-Spiele ohne einen Gegentreffer beendet haben.

