Raiffeisen-Cup: Horitschon nimmt die Hürde Mattersburg mit Bravour

Details Sonntag, 28. Juli 2024 11:03

Nachdem der Burgenlandliga-Aufsteiger SV Mattersburger 2020 in der ersten Runde des Raiffeisencups Klingenbach aus dem Rennen geworfen hat, kommt es nun zu einem weiteren Duell zweier Burgenlandligavereine, der ASK Horitschon wird in der 2. Runde erwartet. Dieser Fight hatte alles, was man von einem Cupspiel erwarten konnte, beinharte Zweikämpfe, rassige Spielszenen und fünf Tore. Der Vater des Horitschoner Sieges war Erik Csaba Burai, der mit einem Treffer und einem Assist das Spiel entschieden hat.

Mattersburg mit einer optischen Überlegenheit

Über 500 Zuschauer sind in das Pappelstadion gepilgert, um den Kracher dieser Runde im Raiffeisen-Cup zu sehen. In den ersten zehn Minuten beschränkte man sich auf das Abtasten, spielt der Gegner einen offensiven oder defensiven Fußball? In der 11. Minute hatte Philipp Schmiedl die erste gute Torchance in dieser Begegnung; nur zwei Minuten später erzielte er die 1:0-Führung für die Hausherren. In der weiteren Folge plätscherte die Partie so vor sich hin, gespickt mit einer Vielzahl an Gelben Karten. In der 39. Minute hatte Philip Knotzer eine Top-Torchance, um auf 2:0 zu erhöhen, aber er konnte diese nicht verwerten. In der 45. Minute sieht der Horitschoner Richard Amaechi Johnson die Gelb-Rote Karte für einen unnötigen Rempler an Goalie Marco Cech. In der Nachspielzeit, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, der 1:1-Ausgleich, als Martin Haller das Leder nach einem Freistoß in den Maschen des Gehäuses der Heimischen versenkte. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden mit Fortdauer der Partie immer gefährlicher

Eine Glanzleistung von Erik Csaba Burai gab es in der 64. Minute, als er im Strafraum einige Verteidiger der Hausherren ausspielte, dann noch den Torwart umkurvte und zur 2:1-Führung für die Gäste einlochte. In der Folge hatten die Hausherren gegen eine Schockstarre zu kämpfen, die der Führungstreffer hervorgerufen hatte; außerdem sieht man in keiner Weise, dass die Kühbauer-Truppe einen Mann mehr auf dem Spielfeld hat. Die Gäste spielten überragend, ließen keine Torchancen zu und kamen in der 81. Minute zur 3:1-Führung, als Davis Gräf und Erik Csaba Burai erneut die Abwehr der Heimischen ausspielten und den Querpass konnte Nico Wessely eiskalt verwerten. Sechs Minuten später kamen die Hausherren durch den eingewechselten Lukas Grimmer zum 2:3 Anschlusstreffer. Nun war Feuer unter dem Dach des Pappel-Stadions, die Zweikämpfe wurden hitziger, was zur Folge hatte, dass es innerhalb von zwei Minuten drei Gelbe Karten gab. Schlussendlich siegte die Stössl-Truppe aufgrund ihrer Konterstärke in der zweiten Halbzeit.

Stimmen zum Spiel

Mauro Abdihodzic, sportlicher Leiter SV Mattersburg 2020:

„Wir haben das Spiel gut begonnen, haben 1:0 geführt; leider hat sich unser 10er, Philipp Schmiedl, verletzt und ab diesem Zeitpunkt war Sand im Getriebe und dazu kam der Ausgleichstreffer kurz vor dem Pausenpfiff. Wir sind in der zweiten Halbzeit nicht mehr in unser Spiel gekommen, Horitschon hat gut verteidigt und sie haben mit Kontern den Sieg errungen. Unsere Leistung muss auf jeden Fall im ersten Meisterschaftsspiel gegen Leithaprodersdorf gesteigert werden.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

"Mattersburg war, wie wir es erwartet haben, spielbestimmend, aber ohne Torchancen herauszuspielen. Wir haben unseren Matchplan vollkommen umgesetzt, wir sind kompakt gestanden und haben gut verteidigt. In der Halbzeitpause habe ich meinen Spielern gesagt, wir müssen weiter kompakt stehen und auf Konter warten. Diese Taktik ist voll aufgegangen und so wie wir uns in der 2. Halbzeit präsentiert haben, sind wir als verdiente Sieger vom Platz gegangen."

