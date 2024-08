Raiffeisen-Cup: Deutschkreutz mit Sieg bei der Gemeinde Tobaj im Viertelfinale

Cup

Donnerstag, 15. August 2024

Am gestrigen Mittwochabend kam es im vorgezogenen Cup-Spiel der 3. Runde zum Duell zwischen dem ASV Gemeinde Tobaj und dem FC Deutschkreutz. Die Hausherren haben zum Saisonbeginn in der II. Liga Süd einen perfekten Start hingelegt, die Gäste hingegen kamen bis jetzt in der Burgenlandliga noch nicht so richtig in die Spur. Es entwickelte sich ein spannender Pokal-Fight, indem der FC den besseren Ausgang für sich verbuchen konnte und nun im Viertelfinale des Raiffeisen-Cups steht.

Offene erste Halbzeit

Von den ersten 10 Minuten gab es nicht viel zu berichten, beide Teams spielten auf Abwarten und vermieden das Risiko, einen Treffer zu bekommen. Aus einem schön vorgetragenen Angriff resultierte ein Eckball für die Auswärtigen, Luca Noel Treiber mit einer gefühlvollen Flanke, das Leder kommt hoch in den Strafraum der Gastgeber geflogen, Christopher Lipowsky schraubte sich am höchsten und mit einem wuchtigen Kopfball brachte er in der 14. Minute die Fennes-Truppe mit 1:0 in Führung. Beide Mannschaften hatten bis zum Pausenpfiff einige gefährliche Torannäherungen, welche aber keinen weiteren Treffer brachten. Somit wurde mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Die Hausherren wurden stärker

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren voller Elan aus der Kabine und erspielten sich eine Überlegenheit. In der 53. Minute säbelte der Deutschkreutzer Spieler Lukas Godovitsch einen Akteur der Heimischen im Strafraum um und Schiedsrichter Bernd Fercher zögerte keinen Moment und zeigte auf den Punkt. Diese Chance zum Ausgleich zu kommen, ließ sich Robin Bleyer nicht entgehen und verwandelte eiskalt zum 1:1-Ausgleich. In der Folge hatten die Heimischen weitere gute Tormöglichkeiten, diese wurden aber vergeben. Besser machte es Goalgetter Noel Kuster in der 78. Minute, als er nach einem Konter der Auswärtigen an das Leder kam und das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Heimischen zum 2:1-Endstand versenkte. Hervorzuheben ist die Leistung des erst 17-jährigen Eric Neubauer, der bei seinem Auftritt in der Kampfmannschaft eine hervorragende Leistung zeigte.

Stimme zum Spiel

Manfred Scherz, Obmann FC Deutschkreutz:

„Im Allgemeinen bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden, wir haben effizient gespielt und konnten die Ausfälle einiger Stammspieler kompensieren. Die erste Halbzeit haben wir trocken heruntergespielt, in der zweiten Spielhälfte sind die Tobajer besser geworden und haben uns manchmal gehörig unter Druck gesetzt. Der heutige Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen meiner Mannschaft für das Spiel am Samstag in Pinkafeld.“.

