Karim Adeyemi ist heiß begehrt: Wie Ligaportal.at berichtete, hat der 19-Jährige mit seinen hervorragenden Leistungen das Interesse der deutschen Topklubs geweckt (Diese Topklubs buhlen um Salzburg-Juwel Karim Adeyemi). Der FC Bayern München hätte den Youngster der Bullen vor einigen Jahren aber bereits verpflichten können, wie Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im Rahmen der Preisverleihung der Initiative Deutscher Fußball Botschafter bestätigt.

Rummenigge: "Waren damals nicht dazu bereit, so viel für ihn zu bezahlen"

"Ich kenne ihn noch aus Unterhaching. Der Manni Schwabl hat ja damals auch den Uli Hoeneß kontaktiert und wir waren damals nicht dazu bereit, so viel für ihn zu bezahlen. Damals sollte der Transfer so um die drei Millionen Euro kosten. Das war für einen 16-Jährigen zu dieser Zeit eine sehr stolze Summe", verrät Rummenigge.

Aufgrund der Tatsache, dass Bayern München einst nicht bereit war, rund drei Millionen Euro für Adeyemi zu überweisen, nutzte der FC Red Bull Salzburg die Gunst der Stunde und schlug zu. 2018 wechselte Adeyemi für etwa 3,35 Millionen Euro nach Salzburg.

Interessiert ist der FC Bayern aber nach wie vor am nunmehrigen DFB-Teamspieler: "Er hat sich jetzt gut entwickelt. Ich habe ihn beim letzten Länderspiel und jetzt auch in der Champions League gesehen. Es ist ein interessanter Spieler. Da muss man mal abwarten, was da passiert. Jetzt kostet er möglicherweise eine Null hinten mehr.”

