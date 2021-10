Turgay Gemicibasi hat sich beim SK Austria Klagenfurt zum Stamm- und Führungsspieler gemausert. Der 25-jährige Sommerneuzugang von Zweitligameister Blau-Weiß Linz startete mit zwei Tore und zwei Assists in seine erste Bundesliga-Saison. Damit hat auch er seinen Anteil geleistet, dass die Kärntner nach zehn Runden auf dem starken dritten Tabellenplatz rangieren. Ligaportal.at hat sich mit Turgay Gemicibasi unterhalten.

"Es ist nicht so einfach, gegen uns zu spielen"

Mit dem Saisonstart ist Gemicibasi „im Großen und Ganzen zufrieden. Es hätten uns wahrscheinlich nur wenige zugetraut, dass wir so gut mitspielen können in der Bundesliga.“ Nichtsdestotrotz kann sich der 25-Jährige auch an Partien erinnern, bei denen mehr drinnen gewesen wäre: „Wir hätten auch den einen oder anderen Punkt mehr holen können“, sagt Gemicibasi, der auf die Spiele gegen Sturm Graz (Last-Second-Niederlage) und Admira (0:4-Niederlage nach zwei Ausschlüssen in der ersten Halbzeit) verweist. „Ich glaube nicht, dass wir dieses Spiel verloren hätten, wenn wir da über 90 Minuten mit elf Spielern am Platz gewesen wären“, so der Mittelfeldspieler.

Aktuell halten die Klagenfurter bei starken 13 Punkten nach zehn Runden. In Klagenfurt hebt man deswegen aber noch nicht ab und bleibt beim ausgegebenen Saisonziel: „Das oberste Ziel ist der Klassenerhalt. Der Tabellenstand ist eine Momentaufnahme. Ich würde mich freuen, wenn wir in der Meistergruppe landen würden, aber bis dahin ist es noch ein hartes Stück Arbeit“, sagt Gemicibasi, der aber auch anmerkt: „Ich würde es unserer Mannschaft zutrauen, denn die Qualität konnten wir unter Beweis stellen. Das müssen wir dann aber auch in der Rückrunde abrufen“, weiß der Linksfuß.

Trainer Peter Pacult hatte zuletzt bei Talk und Tore die gute Kameradschaft gelobt und angemerkt, dass man „gewisse Defizite“ habe, die Mannschaft diese aber „mit ihrer Einstellung und Arbeit hervorragend“ ausgleiche. Turgay Gemicibasi meint dazu: „Ich weiß nicht, was er mit Defizite meint, aber ich denke, dass er damit die Erfahrung im Kader angesprochen hat. Es ist schon so, wie er es sagt. Wir machen sehr viel mit unserer Einstellung wett. Es ist nicht so einfach, gegen uns zu spielen. Wir sind eine richtige Einheit, wo der eine für den anderen läuft. Der Teamspirit ist sehr, sehr stark bei uns.“

Vorfreude auf das Heimspiel gegen Rapid

Nach der Länderspielpause steht für den Aufsteiger ein weiteres Highlight-Spiel in der Bundesliga an, geht es doch zu Hause gegen Rekordmeister und Publikumsmagnet Rapid: „Ich freue mich sehr auf das Spiel. Wir hatten aber auch schon zu Hause gegen den WAC (vor knapp 14.000 Zuschauern; Anm. d. Red.) und auswärts gegen Sturm Graz eine geile Kulisse. Eigentlich sind in der Bundesliga alle Spiele geil. In manchen Stadien ist zwar nicht ganz so viel los, aber gegen Sturm, Rapid, LASK und Salzburg ist die Kulisse sehr gut. Das sind die Topspiele, die man als Profifußballer unbedingt bestreiten will“, erzählt der 25-Jährige, der während seiner Regionalliga-Zeit beim FC Mauerwerk (ehem. Karabakh Wien) mit Ercan Kara zusammengespielt hat. Am Samstag in einer Woche kommt es zum Wiedersehen. „Ich habe zwar nicht so viel Kontakt mit Ercan, aber wir haben zwei Jahre zusammengespielt, klar wird man dann das eine oder andere Wort austauschen“, so Gemicibasi.

Interesse von Besiktas? "Mein voller Fokus gilt der Austria"

Mit seinen persönlichen Leistungen in der bisherigen Saison (zwei Tore, zwei Assists) sei er „sehr zufrieden“. Zuerst komme „natürlich immer der Erfolg der Mannschaft, aber danach auch gleich die eigenen Erfolge und Ziele, die man sich setzt. Mein großes Ziel war es, Stammspieler zu sein. Mit zwei Toren und zwei Assists bin ich gut in die Saison gestartet. Ich hoffe, es geht so weiter“, hält der defensive Mittelfeldspieler fest.

Gute Leistungen wecken freilich auch das Interesse von größeren Klubs aus dem Ausland. Zuletzt war zu lesen, dass Besiktas Istanbul ein Auge auf den zweikampfstarken Gemicibasi geworfen hätte. „Ich habe noch bis 2024 Vertrag. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Klar macht es mich stolz, bei so einem großen Verein im Gespräch zu sein. Zu einem Engagement in der Süper Lig würde wohl nicht jeder nein sagen. Wenn was passieren sollte, dann müssten sich eh die Vereine damit auseinandersetzen. Mein voller Fokus gilt jedenfalls der Austria“, stellt der 25-Jährige klar.

"Sollte es für mich einmal die Möglichkeit geben, in der Süper Lig zu spielen, würde ich nicht lange überlegen"

Der Deutsch-Türke hat in seiner Karriere aber noch einiges vor: „Ich spiele Fußball, um das Größte zu erreichen und das Beste aus meiner Karriere herauszuholen. Sollte es für mich einmal die Möglichkeit geben, in der Süper Lig zu spielen, würde ich nicht lange überlegen. Klar ist das ein Ziel von mir. Ich bin der Austria aber sehr dankbar, dass ich hier performen darf. Die Mannschaft passt wirklich sehr gut zusammen. Da muss ich Harald Gärtner und Matthias Imhof ein Kompliment machen. Sie haben einen sehr guten Kader zusammengestellt. In diesem Kader haben gerade mal drei Spieler zuvor in der Bundesliga gespielt, alle anderen haben ihr Debüt gegeben. Da sieht man mal, wie das funktionieren kann, und wie das funktioniert bei uns.“

Ein weiteres großes Ziel des 25-Jährigen ist eine Einberufung in das türkische Nationalteam. Für das türkische U17 sowie U18 Team dufte er einst bereits auflaufen: „Das Nationalteam ist ein Traum von mir, weil es mich damals schon mit Stolz erfüllt hat, die türkische Fahne auf der Brust zu tragen. Ich muss einfach weiter performen und hart arbeiten, der Rest wird dann von alleine kommen. Ich setze mich jetzt auch nicht unter Druck, nur weil da ein paar Gerüchte mit Besiktas aufkommen. Ich kann das sehr gut ausblenden. Man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben. Wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann kann auch jeder einzelne Spieler besser werden und persönlichen Erfolg haben. Wenn ich weiter so hart arbeite, hoffe ich schon, dass irgendwann mal eine Einladung kommt.“

Gemicibasi über VAR: "Es wird noch bisschen Zeit brauchen, bis das in Österreich richtig sitzt"

Auch zum Thema VAR, mit dem die Klagenfurter in der laufenden Saison bereits des Öfteren Komplikationen hatten, äußerte sich Turgay Gemicibasi: „Es nimmt einfach viele Emotionen. Wenn man ein Tor schießt, wird das zuerst einmal geprüft. Gegen Sturm Graz gab es auch so eine komische Situation: Ich werde gefoult. Sie haben das Foul an mich überprüft und haben mir dann eine Gelbe Karte gegeben, weil ich nach dem Foul an mich jemandem auf dem Fuß gestiegen bin. Da denke ich mir, warum so eine Szene überhaupt überprüft wird. Er hat zuerst Foul an mich gepfiffen, dann haben sie überprüft - und es kann ja nur überprüft werden, wenn es eine klare Fehlentscheidung gewesen wäre. Ich finde, dass sich die Schiedsrichter zu sehr von dem beeinflussen lassen, der in Wien-Meidling (der VAR-Assistent; Anm. d. Red.) sitzt. Es wird noch bisschen Zeit brauchen, bis das in Österreich richtig sitzt“, sagt der 25-Jährige abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller