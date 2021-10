Am morgigen Samstag findet auf der Linzer Gugl der Spatenstich für das neue LASK-Stadion statt, welches "spätestens" am 10. Februar 2023 fertiggestellt sein soll, wie der Bundesliga-Klub aus Oberösterreich in einer Aussendung bekannt gegeben hatte. Zwei Tage vor diesem Spatenstich stand für den LASK aber ein weiterer wichtiger Termin auf dem Programm. Nämlich die Verhandlung am Linzer Landesgericht in der Causa Frankplan Baumanagement GmbH.

Vorgeschichte

Zur Vorgeschichte: Nach den internen Auseinandersetzung unter den "Freunden des LASK", die schlussendlich in der Abberufung des damaligen Vizepräsidents und Projektleiters Manfred Zauner gipfelte, musste das Projektteam neu aufgestellt werden. Auch zahlreiche Ausschreibungen und bereits vergebene Verträge wurden zurückgezogen.

Darunter auch die Firma Frankplan Baumanagement GmbH, die den LASK schließlich wegen vermeintlichem Verdienstentgang auf die Zahlung von rund 483.000 Euro verklagt hat. In der Klagebeantwortung hatte der LASK die Kündigung genau begründet. Hier war etwa von "groben Pflichtverletzungen sowie Mängel, unzureichenden Planungsunterlagen, unterlassener Ausübung der Warnpflicht oder mangelhafter Ausschreibung des Gewerks" die Rede.

Gerichtsverhandlung

Vor Gericht stellte LASK-Anwalt Dr. Johannes Lehner klar: „Wir wollen niemanden vernichten, sondern das, was geleistet wurde, auch bezahlen. Aber nicht mehr", wird er im Volksblatt zitiert.

Richter Dr. Stefan Pfarrhofer hielt laut Volksblatt fest, dass es um die Frage gehe, ob vom LASK die „Teilrechnungen vier und fünf in der Höhe von rund 76.000 Euro zu bezahlen sind plus wie viel vom Werkvertrag, der abbestellt wurde, zu bezahlen ist." Der Richter brachte dann einen Vergleich ins Spiel. Es mache "Sinn, eine Lösung zu finden, bevor man in ein langes und teures Zivilverfahren geht", wird Pfarrhofer zitiert. Demnach solle der LASK die offenen Teilrechnungen vier und fünf in der Höhe von 76.000 Euro begleichen. Damit wäre die Causa beschlossen. So der Vorschlag des Vorsitzenden.

Schlussendlich konnten sich beide Parteien einigen. Der LASK erreichte gar einen Abschlag. Das Ergebnis laut Volksblatt im Wortlaut: „[…] die beklagten Parteien (=LASK) verpflichten sich, der klagenden Partei (=Frankplan) binnen 14 Tagen […] 50.000 Euro zu bezahlen. Mit diesem Vergleich sind sämtliche wechselseitige Verpflichtungen, insbesondere die Entgeltforderungen der klagenden Partei […] sowie auch die seitens der beklagten Partei behaupteten Ansprüche aus Vermögens- und Imageschäden bereinigt […] Ausgenommen sind Ansprüche, die sich aus vorsätzlichen strafrechtlich relevanten Handlungen ergeben.“

Mit diesem Ergebnis zeigte sich der LASK sehr zufrieden: „Das ist eine für den LASK sehr gute und ich denke insgesamt eine gerechte Lösung“, wird Lehner zitiert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal