Roko Simic hat beim FC Red Bull Salzburg vorzeitig einen neuen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2025 datiert ist, unterschrieben. Der erst 18-jährige Kroate wechselte im vergangenen Sommertransferfenster zum Bundesliga-Serienmeister. Seither ist der 1,90 Meter große Stürmer als Kooperationsspieler beim FC Liefering im Einsatz und erzielte dort in neun Matches bereits sechs Treffer. Auch im Youth League-Team der Salzburger war der Youngster mit zwei Toren in zwei Spielen erfolgreich.

Sportdirektor Christoph Freund sagt: „Roko hat es in der kurzen Zeit bei uns schon ausgezeichnet gemacht und sowohl beim FC Liefering als auch im Youth League-Team starke Leistungen gezeigt und Tore erzielt. Aber ich bin überzeugt, dass dies nur die ersten Schritte in seiner Entwicklung waren, weil er neben dem nötigen Talent eine tolle Einstellung und eine sehr gute Mentalität mitbringt. All das kann er in Zukunft bei uns zeigen, und darauf freuen wir uns schon!“

Roko Simic betont: „Ich fühle mich mittlerweile hier in Salzburg schon sehr wohl und habe mich gut eingelebt. Am wichtigsten ist jedoch, dass ich mich mit meinem neuem Team und den Fußball hier schon gut klarkomme. Aber ich weiß, dass noch mehr drinnen ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass mein Vertrag schon jetzt verlängert wurde, das gibt mir Vertrauen und Sicherheit.“

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images