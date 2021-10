Kommt dem FC Red Bull Salzburg bereits im Winter das nächste Top-Talent abhanden. Wie das spanische Medium OK Diario berichtet, soll Roko Simic das Interesse von Real Madrid geweckt haben. In dem Bericht ist davon die Rede, dass die Königlichen den kroatischen Stürmer bereits im Winter verpflichten wollen, um ihn bei der zweiten Mannschaft einzubauen.

Der 18-jährige Stürmer wechselte erst diesen Sommer von Lok Zagreb zum FC Red Bull Salzburg. Rund vier Millionen Euro soll Österreichs Serienmeister an den kroatischen Klub überwiesen haben.

Seither konnte Roko Simic in der 2. Liga sowie in der UEFA Youth League aufzeigen: Acht Tore in elf Pflichtspielen zeigen die Klasse des gebürtigen Kroaten. Der 1,90 Meter große Stürmer durfte auch bereits für das kroatische U21-Team auflaufen. In drei Partien gelangen ihm zwei Treffer.

Um einen Transfer von Simic realisieren zu können, müsste Real Madrid eine stattliche Summe aufbringen, nachdem der Kroate erst kürzlich seinen Vertrag in Salzburg bis Sommer 2025 verlängert hat.

von Ligaportal; Foto: FC Liefering via Getty Images