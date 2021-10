Am 11. September hatte Strebinger gegen die Admira sein Comeback gegeben, landete in diesem Spiel aber unglücklich auf der bereits lädierten Schulter. Ersatzgoalie Paul Gartler wird also auch in nächster Zeit das Tor der Grün-Weißen hüten.

Am morgigen Samstag gastieren die Hütteldorfer beim SK Austria Klagenfurt. Personaltechnisch sieht es für Rapid gut aus, kann Didi Kühbauer doch auf alle Nationalspieler zurückgreifen. "So wie bei den anderen sechs (Anm.: Grüll beim A-Team, Aiwu, Greiml, Ballo, Auer und Hedl bei U21) sollte auch bei Ercan nichts gegen einen Einsatz am Samstag sprechen", sagt der Rapid-Coach.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie