Für den SK Rapid Wien geht es am heutigen Samstag zum SK Austria Klagenfurt und damit auch zum letzten Meistertrainer der Hütteldorfer: Peter Pacult. Der 61-Jährige Wiener hat den SK Rapid in der Spielzeit 07/08 zum bis dato letzten Meistertitel geführt. Nunmehr steht Pacult an der Seitenlinie des SK Austria Klagenfurt.

Didi Kühbauer: "Ganz gleich, wie das Spiel ausgeht, unter den ersten Sechs werden wir garantiert stehen"

"Ich hätte nie geglaubt, dass so lange kein Meistertitel kommt. Bei Rapid hat es viele Wechsel bei Trainer und Management gegeben, das hat nicht zur Ruhe beigetragen", analysiert Peter Pacult, der mit seiner Mannschaft nach zehn Runden auf dem sensationellen dritten Rang liegt. Der Vorsprung auf den Achten Rapid beträgt aber nur zwei Zähler.

"Es wird im Grunddurchgang eng bleiben, wenn wir nicht einen Lauf kriegen, was natürlich gut wäre", weiß Rapid-Coach Kühbauer, der fest davon überzeugt ist, dass die Grün-Weißen auch in dieser Saison in der Meistergruppe vertreten sein werden: "Ganz gleich, wie das Spiel ausgeht, unter den ersten Sechs werden wir garantiert stehen, dann werden die Karten noch einmal neu gemischt."

Peter Pacult erwartet die Hütteldorfer mit einem anderen Gesicht als in den letzten Wochen: "Wir sind darauf vorbereitet, dass Rapid wahrscheinlich mit einem anderen Gesicht auftaucht. Für sie ist die Pause vielleicht zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um vieles zu korrigieren. Für uns war es aber auch gut, um die Akkus aufzuladen, weil wir nicht so einen breiten Kader haben."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Klagenfurt 3.70 | Unentschieden 3.90 | Rapid 1.85

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.