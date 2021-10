Die Vienna hat das "Derby of Love" gegen den Wiener Sport-Club klar 3:0 gewonnen. Für das Highlight im ausverkauften Stadion in Wien-Dornbach sorgte aber ein Flitzer. Der Mann crashte die Partie in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte, lief splitterfasernackt über den Rasen, um dann gemütlich neben den Betreuerbänken wieder Richtung Tribüne zu gehen.

Richtig eilig hatte es der Flitzer aber nicht, denn die Ordner ließen lange auf sich warten. Einige Fans auf den Rängen skandierten "Zugabe, Zugabe". Roman Mählich, der im ORF als Co-Kommentator fungierte, schmunzelte: "Ich brauch' keine Zugabe".

von Ligaportal; Foto: Screenshot