Der FK Austria Wien peilt im heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Flyeralarm Admira den ersten Heimsieg in dieser Saison an. Die Veilchen rangieren nach zehn Runden mit elf Punkten auf Rang neun. Einen Punkt mehr am Konto hat die Admira, die aktuell den siebenten Tabellenplatz innehat.

Austria-Trainer Schmid: "Ich erwarte ein enges Spiel"

„Wir haben in den ersten zehn Runden gesehen, dass wir uns in jedem Spiel hochkarätige Torchancen erarbeiten können. Es wären mehr Punkte möglich gewesen - speziell in den Heimspielen waren wir meistens die bessere Mannschaft. Auch zuletzt gegen den WAC (Anm.: 0:1-Niederlage) wäre zumindest ein Punkt drinnen gewesen. Wir arbeiten sehr hart an unserem Spiel im letzten Drittel und an unserer Chancenverwertung", sagt Manfred Schmid.

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei "richtig gut", verrät der Austria-Coach. „Es ist viel Zug und Spaß drinnen. Jeder Spieler kämpft um seine Chance, am Wochenende dabei zu sein. Ich muss dem Team ein großes Lob für diese Einstellung aussprechen. Wir freuen uns schon auf unsere Fans", so Schmid weiter.

Für Admira-Coach Andreas Herzog hat Manfred Schmid ein Lob übrig: „Andi Herzog hat dort bis jetzt einen guten Job gemacht. Die Admira ist eine Mannschaft, die immer ihr Spiel durchziehen will. Ich erwarte ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden."

Admira-Trainer Andreas Herzog sagt vor dem Auswärtsspiel in der Generali-Arena: „Die Austria hat in den letzten Wochen sehr gut gespielt – so wie wir. Die Wiener haben eine junge, talentierte Mannschaft, die aber auch Schwächen hat. Diese wollen wir ausnützen. Wir fahren in die Generali-Arena, um die drei Punkte zu holen. Es wird für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel.“

