Der FC Red Bull Salzburg hat erstmals in dieser Bundesliga-Saison Punkte abgegeben. Die Bullen kamen auswärts gegen den SCR Altach nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Noah Okafor hatte den Tabellenführer in der 9. Minute in Führung gebracht, ehe Jan Zwischenbrugger nur wenig später ausgleichen konnte.

Intensive Anfangsphase im Ländle

Der Tabellenführer aus der Mozartstadt ging früh in Führung: Ein langes Zuspiel von Kristensen landete im Lauf von Okafor, der Altach-Goalie Casali umkurvte und zum 0:1 einschob (10.). Der VAR überprüfte die abseitsverdächtige Szene, erkannte das Tor aber zu Recht an.

Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten. Thurnwald und Tartarotti kombinierten sich herrlich via Doppelpass auf der linken Seite nach vorne, ehe Tartarotti das Leder in den Strafraum spielte. Dort lauerte Jan Zwischenbrugger, der Salzburg-Goalie Köhn keine Chance ließ - 1:1 (14.).

Wenig später ging der Serienmeister vermeintlich wieder in Führung, doch der Treffer von Junior Adamu zählte wegen Abseits korrekterweise nicht (21.). Der VAR hatte den Treffer zurückgenommen. Der Favorit aus Salzburg fand gegen das Abwehrbollwerk der Vorarlberger kaum ein Durchkommen. Mit dem 1:1-Remis ging es in die Halbzeitpause.

Altacher Abwehrbollwerk lässt Salzburg verzweifeln

Die Salzburger gingen nach dem Seitenwechsel etwas zielstrebiger und entschlossener ans Werk, wenngleich es die Altacher weiterhin verstanden, kompakt zu verteidigen. Der Tabellenführer legte heute aber nicht das gewohnt hohe Tempo an die Tagesordnung, sodass die Altacher weiterhin gut mithalten konnten.

Richtig gefährlich wurde es in der 70. Minute, als Casali einen Flachschuss von Ulmer mit dem Fuß abwehren konnte. Der Nachschuss von Adamu konnte in höchster Not geblockt werden. Schlussendlich brachten die Vorarlberger das Unentschieden über die Zeit und trotzten den Bullen damit erstmals in dieser Saison Punkte ab.

ADMIRAL Bundesliga, 11. Runde

SCR Altach - Red Bull Salzburg 1:1 (1:1)

Cashpoint-Arena, Altach; SR Altmann

Live-Ticker SCR Altach - Red Bull Salzburg

Tore: Zwischenbrugger (14.) bzw. Okafor (9.)

SCR Altach: Casali – Zwischenbrugger, Dabanli, Netzer, N'Diaye (77. Strauss) – Haudum – Bukta (83. Mischitz), Thurnwald (90.+2 Aigner), Tartarotti (77. Bischof), Edokpolor – Nuhiu

RB Salzburg: Köhn – Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer (92. Guindo) – Capaldo (62. Sesko/73. Kjaergaard), Camara (62. Diambou), Sucic, Seiwald – Adamu, Okafor

Gelbe Karten: Strauß bzw. Camara

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images