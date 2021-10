Österreich gegen Deutschland heißt es am morgigen Mittwoch, wenn der FC Red Bull Salzburg am dritten Spieltag der UEFA Champions League zu Hause auf den VfL Wolfsburg trifft. Das brisante Duell gegen den Tabellensechsten der deutschen Bundesliga wird um 18:45 Uhr angepfiffen. Am Montag waren bereits mehr als 28.000 Tickets verkauft. Die Partie in der Bullen-Arena wird wohl ausverkauft sein.

Matthias Jaissle: "Wir sind sicher nicht in der Favoritenrolle"

Nach zwei gespielten Runden bestätigt ein Blick auf die Tabelle die schon unmittelbar nach der Auslosung prognostizierte Ausgeglichenheit in der Gruppe G. Die Roten Bullen liegen mit vier Punkten vor dem FC Sevilla und Wolfsburg (je zwei Punkte) in Führung, alle drei Teams sind noch ungeschlagen. Auch Lille (ein Punkt) ist nach wie vor voll im Rennen.

„Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, das wissen wir. Aber alle vier Mannschaften sind qualitativ und in der Tabelle so nah beisammen, da kann es sehr schnell anders aussehen. Deshalb gilt unser ganzer Fokus nur diesem einen Spiel gegen Wolfsburg. Und dass ein Duell mit einem Klub der deutschen Bundesliga für uns immer ein großer Brocken ist, muss ich wohl nicht extra betonen", sagt Salzburgs US-Boy Brenden Aaronson.

Trainer Matthias Jaissle betont, dass das 1:1 gegen Altach "analysiert und abgehakt" sei. Jetzt liegt der Fokus auf dem Champions-League-Match gegen Wolfsburg: „Wir freuen uns riesig auf das Spiel und die Stimmung im vollen Stadion. Es ist ein echtes Highlight, auf das wir total heiß sind. Die fantastische Unterstützung durch unsere Fans war schon gegen Lille ein riesiger Pluspunkt", sagt der Deutsche.

Die Bullen wollen auch gegen Wolfsburg "mutig und frech aufzutreten, um unseren Fußball auf den Platz zu bringen", führt Jaissle aus. „Wenn uns das gelingt, können wir auch Wolfsburg ärgern. Aber wir wissen, dass da ein echtes Topteam auf uns zukommt. Der VfL Wolfsburg besitzt eine Menge Qualität, wir sind sicher nicht in der Favoritenrolle", stellt Matthias Jaissle klar.

Der VfL Wolfsburg hat einen tollen Start in die neue Bundesliga-Saison hingelegt und blieb die ersten vier Spieltage sogar ohne Punkteverlust. Aktuell hat das Team von Trainer Mark van Bommel in der Meisterschaft aber ein wenig an Schwung verloren und steht nach einer 0:2-Niederlage am vergangenen Bundesliga-Wochenende bei Union Berlin nach acht Runden auf Rang 6 der Tabelle. In der Gruppenphase der UEFA Champions League sind die Wolfsburger noch ungeschlagen, haben zwei Mal remis (0:0 bei Lille, 1:1 daheim gegen Sevilla) gespielt.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images