Paukenschlag in der österreichischen Glücksspielszene. Ein großer Wettanbieter stellt sein Online-Casino-Angebot für Österreich ein. Als Grund nennt der betroffene Anbieter bet-at-home die Rechtsunsicherheit in Österreich.

Demnach habe der Konzern die Bildung weiterer Rückstellungen für Kundenklagen aus Österreich beschlossen. Es wurde allerdings nicht mitgeteilt, wie hoch dieser Gesamtbetrag ist.

"Aufgrund eines aktuellen Beschlusses des österreichischen Obersten Gerichtshofs ist nunmehr allerdings unklar, ob der bet-at-home.com AG Konzern seine Rechtsauffassung schon in absehbarer Zeit vor österreichischen Gerichten durchsetzen kann", heißt es in der Mitteilung des Konzerns.

Der Vorstand habe daher am Montag "in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Aufsichtsrat und mit dessen Zustimmung beschlossen, das Angebot des Online-Casino in Österreich jedenfalls vorübergehend zeitnah einzustellen." Die Entscheidung über eine etwaige Wiederaufnahme des Angebots des Online-Casino in Österreich soll künftig in Abhängigkeit von der Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen getroffen werden.

Die Gesellschaft erwartet im Geschäftsjahr 2021 einen Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 93 Mio. EUR und 98 Mio. EUR für den bet-at-home.com AG Konzern, sowie ein negatives EBITDA zwischen -14 Mio. EUR und -10 Mio. EUR. Darin werden Aufwendungen im Zusammenhang mit den österreichischen Kundenklagen in Höhe von 24,6 Mio. EUR berücksichtigt.

von Ligaportal, Foto: SID