Der FC Red Bull Salzburg muss im morgigen Champions-League-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf Benjamin Sesko verzichten. Der Slowene hat sich am Samstag gegen Altach einen Muskelfaserriss hinten im rechten Oberschenkel erlitten und fällt rund drei Wochen aus. Für Ersatz wurde bei den Bullen bereits gesorgt.

"Er hat es in den letzten Wochen richtig gut gemacht und sich das verdient. Er konnte auch gestern im Training zeigen, dass er richtig gefährlich ist in der Box", begründet Jaissle seine Entscheidung.

Wie Trainer Matthias Jaissle am Dienstag bei einer Pressekonferenz bestätigt, wird Roko Simic morgen im Kader der Salzburger stehen. Der 18-jährige Kroate hat in der laufenden Saison 10 Spiele in der 2. Liga absolviert und dabei sieben Mal getroffen. In der UEFA Youth League erzielte Simic in zwei Partien ebenso viele Tore.

Zuletzt wurde der kroatische Stürmer-Youngster mit einem möglichen Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht (Ligaportal berichtete: Hammer-Gerücht: Real Madrid buhlt offenbar um Salzburg-Youngster)

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images