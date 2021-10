Österreich gegen Deutschland: Dieses Duell birgt Brisanz, Rivalität, Emotion sowie Überraschungspotenzial. Am Mittwoch kommt es am dritten Spieltag der UEFA Champions League zum Duell zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem VfL Wolfsburg. Der Serienmeister aus Österreich trifft auf den aktuellen Tabellensechsten der deutschen Bundesliga.

Salzburg konnte vier von zehn Spielen gegen deutsche Klubs gewinnen

Der FC Salzburg trifft zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase der Champions League auf ein Team aus Deutschland. In der Saison 2020/21 kassierten die Bullen gegen Bayern München neun Treffer (2:6 H, 1:3 A).

Doch wie sieht die Gesamtbilanz des FC Salzburg gegen Teams aus Deutschland in internationalen Bewerbsspielen aus? Ligaportal.at hat sich das genauer angesehen. Seit der Übernahme von Red Bull gab es insgesamt zehn Duelle gegen Klubs aus Deutschland. Dabei gelangen Österreichs Abonnement-Meister vier Siege. Zwei Mal gab es ein Unentschieden, vier Mal setzte es eine Niederlage.

2016 trafen die Bullen in der Gruppenphase der Europa League auf den FC Schalke 04. Das erste Duell in Gelsenkirchen endete mit einem 3:1-Heimsieg der Königsblauen. Im zweiten Gruppenspiel gelang den Mozartstädtern die Revanche: Salzburg besiegte Schalke dank der Treffer von Schlager und Radosevic 2:0.

Zwei Jahre später bekamen es die Roten Bullen mit dem Erzrivalen von Schalke 04 zu tun. Im Achtelfinale der Europa League gelang Österreichs Serienmeister eine Sensation gegen Borussia Dortmund. Auf den 2:1-Sieg in Dortmund folgte eine Woche später ein torloses Remis in Salzburg. Damit stand der FC Salzburg im Viertelfinale der Europa League.

In der Gruppenphase 2018/19 kam es in der Europa League zum brisanten Duell gegen Schwesternklub RB Leipzig. Im Hinspiel gelang Salzburg ein vielumjubelter 3:2-Auswärtssieg. Und auch das zweite Gruppenduell konnten die Österreicher für sich entscheiden (1:0).

Im Frühjahr 2020 bekam es der FC Salzburg im Sechzehntelfinale der Europa League mit Eintracht Frankfurt zu tun. Das Hinspiel in Hessen endete mit einer 1:4-Blamage für die Truppe vom damaligen Trainer Jesse Marsch. Eine Woche später holte Salzburg zwar ein 2:2, das deutliche Aus konnte damit aber nicht verhindert werden.

In der Champions-League-Gruppenphase der Saison 2020/21 durfte sich Österreichs Seienmeister mit Deutschlands Ligaprimus Bayern München messen. In den beiden Duellen bekamen die Mozartstädter ihre Grenzen aufgezeigt. Das erste Duell in Salzburg konnten die Münchner 6:2 gewinnen. Das zweite Aufeinandertreffen in München gewannen Lewandowski und Co 3:1.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: IMAGO / ZUMA Press