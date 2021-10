Der FC Salzburg bekommt es am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zu Hause mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Nach zwei Partien in der Gruppenphase halten die Bullen bei vier Punkten. Mit einem Heimerfolg gegen den aktuellen Tabellensechsten der deutschen Bundesliga würde Österreichs Serienmeister dem erstmaligen Aufstieg in die K.o.-Phase der Königsklasse ein weiteres Stück näher kommen.

Jaissle über Wolfsburg: "Das ist eine Top-Mannschaft wie Lille und Sevilla"

"Frech und mutig" möchten die Bullen gegen die Wölfe aus der Autostadt auftreten. Österreichs Serienmeister ist in der laufenden Saison noch ungeschlagen und kann das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit einer breiten Brust in Angriff nehmen.

Für die Wolfsburger wiederum lief es in letzter Zeit alles andere als rund. Seit mittlerweile sechs Spielen warten die Schützlinge von Mark van Bommel auf einen vollen Erfolg. Für Matthias Jaissle sind die Deutschen dennoch der Favorit in dieser Begegnung: "Das ist eine Top-Mannschaft wie Lille und Sevilla", sagt der Deutsche, der jedoch davon überzeugt ist, dass man für Wolfsburg "gut vorbereitet und gewappnet" ist.

Auch den Ausfall von Wolfsburg-Torjäger Wout Weghorst möchte Jaissle nicht zu hoch hängen. Der Salzburg-Coach sei nämlich "felsenfest davon überzeugt", dass Wolfsburg den Ausfall des Niederländers "sehr gut kompensieren kann".

Vor dem heutigen Duell liegen die Bullen zwei Punkte vor den Wolfsburgern. Von einer richtungsweisenden Partie möchten die beiden Trainer zwar noch nichts hören, doch mit einem Erfolg kämen die Salzburg dem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse wieder ein Stück näher. Mark van Bommel erwartet ein dichtes Gedränge bis zum Schluss: "Es ist eine ausgeglichene Gruppe, alle liegen nahe aneinander. Es wird bis zum Schluss eng bleiben", ist der Niederländer überzeugt.

